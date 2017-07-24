В Госдуме предложили властям Москвы перестраивать ветхие дома в храмы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, куратор программы строительства храмов в Москве Владимир Ресин предложил реконструировать ненужные городу Москве ветхие здания под храмы.

В качестве примера он привел проект храма Казанской иконы Богоматери на 9-й парковой улице столицы. В 2001 году Министерство путей сообщения РФ предало РПЦ ветхое двухэтажное здание, а спустя 14 лет началась его реконструкция. Как ожидается, храм появится в конце 2018 года.

"Реализуемый проект очень интересен для Москвы в плане своей экономичности и может стать примером для тиражирования в других округах столицы, где не так-то просто найти свободный участок под храмовое строительство, а ветхих зданий, без которых город может обойтись, вполне достаточно", — приводит слова Ресина его пресс-служба.

На сегодняшний день, по данным Ресина, в рамках "Программы 200" в столице построен 41 храм, в том числе четыре на новой территории Москвы. В настоящее время строятся еще 47 храмов, из них восемь — на новых территориях Москвы.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации жилого фонда Москвы. Закон предусматривает снос ветхого жилья, в основном так называемых хрущевок, и переселение жителей в новые дома. При этом поправки к проекту гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.

В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в список могут включить "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".