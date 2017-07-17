На Валааме пройдет Третий фестиваль православного пения "Просветитель"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Третий Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель" пройдет с 28 по 30 июля на территории Валаамского монастыря.

"Фестиваль проводится по благословению святейшего патриарха Кирилла и служит сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения. Стало уже доброй традицией: третий год подряд на Валаам съезжаются монастырские и духовные хоры из разных уголков мира, чтобы сохранить и приумножить богатейшее наследие православного пения и представить культуру своих народов", — отмечают организаторы.

В начале фестиваля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира (28 июля), будет совершена Божественная литургия. После ее окончания состоится музыкально-литературный спектакль "Путь к храму".

На площадке фестиваля выступят хор Валаамского монастыря, Челябинский камерный хор имени В.В.Михальченко, ансамбль "Сирин", гости из Грузии — ансамбль "Басиани", представители хорового пения из Сербии — Дивна Любоевич и хор "Мелоди", праздничный хор Минского Свято-Елисаветинского монастыря из Белоруссия и другие исполнители.

Специальными гостями фестиваля станут иеродиакон Герман (Рябцев), Елена Фролова и 10-летний исполнитель из Кипра Николас Карагиоргис.

"Зрительный зал фестиваля будет расположен на Певческом поле, где будут установлены 700 стульев. Кроме того, для размещения зрителей будут использованы газоны и лужайки",- уточнили организаторы.

По их данным, в дни проведения фестиваля "Просветитель" поток туристов в один из старейших монастырей России серьезно вырастет.

Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатны и открыты для всех желающих.