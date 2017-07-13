Время ожидания в очереди к мощам св. Николая в Петербурге около часа

С-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Среднее время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца, которые привезли в четверг в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости.

Очередь паломников начинается в Чернорецком переулке, неподалеку от станции метро "Площадь Александра Невского". Движение колонны обозначено специальными ограждениями, очередь движется очень быстро. В основном задержки образуются у мостика через реку Монастырка на территории лавры, у рамок металлоискателей, где проверяют сумки посетителей, и у входа в Троицкий собор, где находится святыня.

В среднем желающие приложиться к реликвии проводят в очереди не более часа. По пути следования колонны работают автолавки с выпечкой и водой, кроме того все желающие могут приобрести иконы и свечи.

Вторая очередь, социальная, движется еще быстрее. С инвалидами и родителями с малолетними детьми оперативно работают волонтеры, которые проводят паломников с ограниченными возможностями проводят через второй вход в Троицкий собор. Некоторые люди после прикосновения к ковчегу с мощами не могут сдержать слез. Люди продолжают прибывать в очередь паломников у Александро-Невской лавры.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находились в храме Христа Спасителя, время ожидания в очереди к мощам составляло по 5-10 часов, а иногда и больше.