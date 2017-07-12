Поклонение мощам Николая Чудотворца в Москве прошло без инцидентов

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Инцидентов во время посещения верующими мощей святого Николая Чудотворца в Москве не было, заявил в среду РИА Новости замруководителя департамента национальной политики Константин Блаженов.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая. С 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя, 13 июля они прибудут Санкт-Петербург.

"Никаких инцидентов за все время не было. Все было хорошо, спокойно. Прошли 1,85 миллиона человек", — сказал он.

При этом только за 12 июля поклониться мощам пришли 41 тысяча человек. "До сих пор люди идут, но уже поодиночке", — добавил он.