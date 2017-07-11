Путин посетил Валаам

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Валааме. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Валааме. Архивное фото

ВАЛААМ, 11 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывал на Валааме в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа и посетил один из самых почитаемых в России монастырей.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь на острове Валаам — один из самых почитаемых в России. Согласно местному преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный разрушил здесь языческие капища и воздвиг крест в этих местах.

У Спасо-Преображенского собора Путина встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

После посещения храма президент пообщался с предстоятелем Русской православной церкви. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве.

Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад Путин также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские — греческие священники-иноки — поселились на острове во времена Крещения Руси, в X веке (по другим сведениям, святые жили значительно позднее и пришли на Валаам в первой половине XIV века). Основанный ими монастырь уже через два столетия стал широко известен на Руси.