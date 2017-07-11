Стало известно время доступа к мощам св Николая в последний день в Москве

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Храм Христа Спасителя в последний день пребывания в Москве мощей Николая Чудотворца, в среду, будет работать в привычном режиме, сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя, и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

"В последний день пребывания мощей святителя Николая в Москве доступ в храм будет работать в привычном режиме. Храм будет открыт в 7.00. Очередь на вход будет закрыта в 17.00", — говорится в сообщении на сайте.

Согласно последней информации, очередь к мощам во вторник начинается в районе станции метро "Фрунзенская". Примерное время нахождения в ней составляет 10 часов.

В Петербурге доступ к святыне откроется 13 июля с 16.00.