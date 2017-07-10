Пастор из Парагвая назвал спиннер "игрушкой сатаны"

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В сети активно обсуждают видео с пастором церкви пятидесятников из Парагвая Хуаном Мариано Авалосом, где он рассуждает о связи спиннера с Дьяволом, сообщает издание El Comercio.

"Сатана не останавливается в своей миссии по завлечению душ в ад и придумал игрушку под названием "спиннер", приводящую миллионы людей в вечный огонь. Среди них много детей, чьи души особенно уязвимы, сатана знает это", — рассуждает пастор.

Заявление Авалоса вызвало шквал насмешек. Впрочем, в комментариях под видео были и те, кто поддержал пастора.

Ранее пользователи сети обратили внимание на то, что спиннер является демонстрацией христианского догмата о Троице — Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге Святом Духе. В качестве аналогии приводился пример святого Патрика, крестителя Ирландии. Согласно преданию, для объяснения догмата он использовал лист клевера (трилистник), который стал потом символом Ирландии.

Спиннер — тренажер для пальцев, в последнее время ставший чрезвычайно популярным. Игрушка состоит из подшипника, от которого отходят лопасти; предполагается, что ее нужно раскручивать на пальцах и выполнять различные трюки.