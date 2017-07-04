РПЦ вышла из капитала банка "Пересвет"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Русской православной церкви Московского патриархата исключено из списка аффилированных с банком "Пересвет" лиц, говорится в документах организации.

Основанием для этого стал тот факт, что доля ФХУ составляет меньше 20% от уставного капитала кредитной организации.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, принадлежит "Роснефти") в июне сообщил, что получил 99,999989%-ную долю в капитале банка "Пересвет", выкупив его допэмиссию. В рамках эмиссии ВБРР выкупил по закрытой подписке более 58,078 триллиона акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1/5807832 рубля за бумагу.

До этого основными акционерами банка являлись принадлежащий ТПП РФ "Экспоцентр" (42,3%), "Финансово-хозяйственное управление РПЦ (Московский Патриархат)" (27,5%), ООО "Согласие" ("дочка" РПЦ) с долей голосующих акций в размере 9,4%, и ООО "Содействие" (9,9%).

Банк России с 21 октября назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле ЦБ объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.

Спасти "Пересвет" просили руководители крупных кредиторов банка – группы "Интер РАО" (ее структуры хранили там 18,7 миллиарда рублей), "Русгидро" (5,5 миллиарда рублей) и ТПП. В декабре они написали письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, заверив, что готовы поддержать банк, в качестве санатора авторы предложили ВБРР.