Новинский: атаки на УПЦ МП принимают все более ожесточенный характер

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский считает, что преследования и атаки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) принимают все более ожесточенный характер.

"Гонения, преследования и атаки на Украинскую православную церковь не только не утихают, а разрастаются и принимают все более ожесточенный характер. Фундаментальное право граждан, заложенное в конституции страны – свобода совести и вероисповедания – грубо попирается и повсеместно нарушается при полном одобрении нынешней власти", — написал Новинский в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, за минувшие несколько лет на Украине произошли сотни нападений на храмы, священников и прихожан УПЦ МП. Однако ни правоохранители, ни президент Петр Порошенко как гарант конституции "не сделали практически ничего для того, чтобы защитить права верующих УПЦ, оградить их от преследования и травли со стороны радикальных молодчиков".

"Уверен, в свое время этим действиям будет дана должная правовая оценка", — добавил депутат.

Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.