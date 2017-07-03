Митрополит Иларион: заявления духовенства не всегда отражают позицию РПЦ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мнения отдельных священнослужителей Русской православной церкви, озвучиваемые ими в СМИ, зачастую безосновательно выдаются за официальную церковную позицию; в РПЦ есть четкое разделение сфер ответственности, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

"Иногда, видимо, не очень профессиональными журналистами комментарии каких-то священнослужителей, митрополитов выдаются за официальное мнение Церкви. Человек что-то сказал в прямом эфире, в интернете, после чего пишут: "РПЦ призывает" или "РПЦ хочет запретить", или же "РПЦ вмешивается в какие-то дела". Но у нас, в Русской церкви, есть четкое разделение сфер ответственности", — сказал иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, сам он в качестве официального спикера Русской православной церкви может выступать только по тем вопросам, за которые отвечает в качестве руководителя ОВЦС, — это вопросы внешних церковных связей и актуальной международной церковной повестки.

"А если вы меня спросите, нравится ли мне третья симфония Брамса, а я отвечу, что да, очень, это не будет означать, что "РПЦ одобрила третью симфонию Брамса", так же как и моя нелюбовь к какой-то опере Вагнера не влечет за собой ее неодобрения Русской церковью", — подчеркнул митрополит Иларион.

Отвечая на вопрос о том, могут ли дискредитировать Церковь высказывания депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской об отлучении от причастия тех, кто посмотрит фильм Алексея Учителя "Матильда", митрополит Иларион отметил: "У нас каждый гражданин имеет право высказывать свое мнение, это касается и депутата Натальи Поклонской".

"Но в то же время я понимаю, что высказывания, которые звучат из ее уст, отражают очень широкую степень негодования фильмом, который пока еще почти никто в церковной среде не видел. Я думаю, что мнение очень многих православных людей будет об этом фильме негативным, но то, что я это сказал, не означает, что Церковь официально осудила "Матильду", — заключил глава синодального отдела.