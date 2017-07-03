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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит: антицерковные законы на Украине могут быть рассмотрены вновь

12:2303.07.2017
(обновлено: 12:24 03.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель ОВЦС МП митрополит ИларионПредседатель ОВЦС МП митрополит Иларион
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Резонансные законопроекты о статусе религиозных организаций, в последний момент снятые с рассмотрения в Верховной Раде Украины, в любой момент могут снова начать обсуждать, и это вызывает большую тревогу в Русской православной церкви, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Украинский парламент в мае планировал рассмотреть два законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предполагал определять принадлежность храмов в стране на основе самоидентификации его прихожан, что в условиях отсутствия какой-либо регистрации, как отмечали в РПЦ, могло привести к захвату строений любой группой граждан. Второй предписывал Украинской православной церкви Московского патриархата согласовывать с властями назначение правящих архиереев.

"Эти законопроекты вызвали очень бурную реакцию в самой Украине, против них высказались иерархи Украинской церкви, католики, представители других религиозных организаций, против также высказались главы поместных церквей, которые сказали, что государство не может вмешиваться в дела Церкви и таким образом дискриминировать ее. В итоге законопроекты не были обсуждены, но и не было дано никаких гарантий, что их не вынут скоро из-под сукна и не начнут обсуждать. Ситуация по-прежнему вызывает у нас большую тревогу", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что дискриминационный законопроект об ограничении в правах канонической Церкви, не имеющей ни административной, ни финансовой, ни какой-либо иной зависимости от церковного центра в Москве, предлагался на одном основании — ее молитвенной связи с Московским патриархатом.

"На приходах Украинской церкви за богослужением поминается патриарх Московский и всея Руси, а, согласно уставу этой Церкви, избрание Киевского митрополита утверждается патриархом. Это, по сути, единственная связь, которая сохраняется между Украинской церковью и Москвой", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, любые церковные вопросы могут решаться только самой Церковью, и государство не имеет права дискриминировать религиозные конфессии так, как это предлагалось в законопроектах, предложенной Верховной Радой. Если же инициатива депутатов получит продолжения, то последствия, по мнению главы ОВЦС, могут стать весьма плачевными.

"Верующие Украинской православной церкви — это миллионы людей, которые не хотят идти в раскол, даже если их туда палкой будут гнать. Вне закона может оказаться крупнейшая религиозная организация Украины", — заключил митрополит Иларион.

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Религия и мировоззрение
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