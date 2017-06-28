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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В России в десятый раз отметят День семьи, любви и верности

18:0328.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДень семьи, любви и верности в МосквеДень семьи, любви и верности в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. День семьи, любви и верности в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, ставших символом супружеской верности, в десятый раз отметят в России 8 июля, сообщили в среду на пресс-конференции организаторы праздника.

Шествие в День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Основные празднества пройдут на родине князей, в Муроме, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Екатеринбурге и Новосибирске. Кроме того, как сообщила журналистам в среду начальник управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга Евко, "все представительства Россотрудничества за рубежом, а это 81 страна, будут задействованы в мероприятиях, посвященных этому дню: будут приглашаться артисты, организовываться культурные программы, фуршеты".

"В Муроме отремонтировали кинотеатр, в нем 8 июля состоится премьера полнометражного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии". А предпремьерный показ этого мультфильма (релиз которого приурочен ко Дню семьи, любви и верности — ред.) пройдет в Москве 4 июля в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате", — сказал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

Согласно традиции, 8 июля по всей России будут награждать медалями "За любовь и верность" пары, прожившие в браке многие годы — 30 и более лет. По словам Соловьева, за десять лет в Российской Федерации медалями за любовь и верность наградили практически 50 тысяч пар.

В этом году во многих городах страны будут выделены площадки для праздничных мероприятий, инсталляций, игр, конкурсов и концертов. А в Новосибирске, согласно традиции, в этот день состоится молодежный крестный ход.

В свою очередь, руководитель Управления по взаимоотношениям с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин заметил, что 8 июля пары не могут венчаться, так как эта дата всегда выпадает на Петров пост.

"Нами была установлена вторая дата празднования Дня Петра и Февронии — 19 сентября, когда венчаться можно и разрешено. И все пары, которые пришли к осмысленному решению связать себя не только браком государственной регистрации, будут иметь возможность в этот день торжественно венчаться в любом храме Русской православной церкви", — заметил священнослужитель.

Петр и Феврония

В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается, поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205-го по 1228 год и принял постриг с именем Петра.

"Повесть о Петре и Февронии" написана, когда со времени преставления святых прошло более 300 лет — в первой половине XVI века священником одного из московских кремлевских соборов Ермолаем, входившим в круг церковных агиографов — помощников святителя Макария Московского. Перед автором жития стояла задача воссоздать облик этих людей и тайну их святости, и сделать это не только достоверно, но и доступно читателю-современнику, поэтому он обильно дополнил его фольклором.

Праздничное мероприятие Великая сила любви прошло в ЦПКиО им. М. Горького
© РИА Новости / Антон Денисов
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Согласно житию, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не мог его вылечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней, когда выздоровеет. Девушка вылечила князя, и они поженились.

Однако когда Петр унаследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь развелся. Но он предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалился с женой в изгнание. Тут в Муроме началась смута, бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго и заслужили любовь народа.

В старости они приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, молили Бога, чтобы умереть в один день, и похоронить себя завещали вместе, в гробу с тонкой перегородкой посередине. Скончались святые супруги каждый в своей келье в один день и час — 8 июля (по старому стилю — 25 июня) 1228 года. Похоронили их в Муроме, в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Петр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Ныне их мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

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Религия и мировоззрение
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