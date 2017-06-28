В России в десятый раз отметят День семьи, любви и верности

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. День семьи, любви и верности в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, ставших символом супружеской верности, в десятый раз отметят в России 8 июля, сообщили в среду на пресс-конференции организаторы праздника.
"В Муроме отремонтировали кинотеатр, в нем 8 июля состоится премьера полнометражного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии". А предпремьерный показ этого мультфильма (релиз которого приурочен ко Дню семьи, любви и верности — ред.) пройдет в Москве 4 июля в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате", — сказал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.
Согласно традиции, 8 июля по всей России будут награждать медалями "За любовь и верность" пары, прожившие в браке многие годы — 30 и более лет. По словам Соловьева, за десять лет в Российской Федерации медалями за любовь и верность наградили практически 50 тысяч пар.
В этом году во многих городах страны будут выделены площадки для праздничных мероприятий, инсталляций, игр, конкурсов и концертов. А в Новосибирске, согласно традиции, в этот день состоится молодежный крестный ход.
В свою очередь, руководитель Управления по взаимоотношениям с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин заметил, что 8 июля пары не могут венчаться, так как эта дата всегда выпадает на Петров пост.
"Нами была установлена вторая дата празднования Дня Петра и Февронии — 19 сентября, когда венчаться можно и разрешено. И все пары, которые пришли к осмысленному решению связать себя не только браком государственной регистрации, будут иметь возможность в этот день торжественно венчаться в любом храме Русской православной церкви", — заметил священнослужитель.
Петр и Феврония
В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается, поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205-го по 1228 год и принял постриг с именем Петра.
"Повесть о Петре и Февронии" написана, когда со времени преставления святых прошло более 300 лет — в первой половине XVI века священником одного из московских кремлевских соборов Ермолаем, входившим в круг церковных агиографов — помощников святителя Макария Московского. Перед автором жития стояла задача воссоздать облик этих людей и тайну их святости, и сделать это не только достоверно, но и доступно читателю-современнику, поэтому он обильно дополнил его фольклором.
Однако когда Петр унаследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь развелся. Но он предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалился с женой в изгнание. Тут в Муроме началась смута, бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго и заслужили любовь народа.
В старости они приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, молили Бога, чтобы умереть в один день, и похоронить себя завещали вместе, в гробу с тонкой перегородкой посередине. Скончались святые супруги каждый в своей келье в один день и час — 8 июля (по старому стилю — 25 июня) 1228 года. Похоронили их в Муроме, в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Петр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Ныне их мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.