Президент Казахстана утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на российско-казахстанских переговорах в резиденции Акорда в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на российско-казахстанских переговорах в резиденции Акорда в Астане

АСТАНА, 28 июн – РИА Новости. Президент Казахстана подписал в среду указ об утверждении концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы, которая, в частности, направлена на формирование иммунитета к деструктивной идеологии, сообщила пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества.

По данным ведомства, основной целью концепции является повышение эффективности государственной политики в религиозной сфере, направленной на совершенствование государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, укрепление светских устоев государства и недопущение использования религии в деструктивных целях.

Приоритетами документа является совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями, укрепление светских принципов развития государства, развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений.

"В борьбе против терроризма и религиозного экстремизма важную роль играет формирование у граждан иммунитета к деструктивной религиозной идеологии. В этих целях предусмотрено активное привлечение представителей неправительственных организаций, деятелей культуры и спорта к информационно-разъяснительной работе", — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве отметили, что "реализация указанных приоритетов будет осуществляться до 2020 года, по ее итогам ожидается укрепление в общественном сознании базовых светских ценностей, достижение в обществе нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальными и экстремистскими проявлениями".