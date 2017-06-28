Слух о смене поклонного креста в Торфянке на памятник лосю оказался уткой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Информация о том, что депутаты Лосиноостровского района Москвы решили демонтировать поклонный крест в парке "Торфянка" и установить вместо него памятник лосю, не соответствует действительности, заверила в среду РИА Новости глава муниципального округа Лосиноостровский Нина Симонова.

Ранее в СМИ появилась информация, что такое решение районные депутаты приняли по итогам рассмотрения обращения частного лица. Причем представители власти якобы проголосовали за это единогласно, так как монумент лосю станет "символом района, природы, объединяющим всех жителей района вне зависимости от религиозных убеждений".

По ее словам, действительно муниципальному округу поступило письмо с такой просьбой. Заседание совета депутатов было проинформировано об этом послании.

"Такого решения (о сносе креста — ред.) у нас никто не принимал. Мы дали гражданке ответ, что до тех пор, пока на территории парка "Торфянка" находится площадь, отведенная для строительства храмового комплекса и принадлежащая РПЦ, говорить о расположении там кого-либо или чего-либо нельзя", — сказала Симонова.

Летом 2015 года между жителями Лосиноостровского района развернулось противостояние по вопросу передачи части территории парка "Торфянка" под строительство храма. Суд тогда вынес решение, что строительство законно, а Московская епархия заявила, что готова рассмотреть возможность строительства Казанского храма в другом подобающем месте. В качестве альтернативы "Торфянке" верующим выделены два участка на Анадырском проезде, на одном из них уже построен временный храм.