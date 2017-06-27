Ученые нашли связь между религией и посещением тренажерных залов

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Регулярные занятия в тренажерном зале компенсируют потребность людей в религиозных чувствах, выяснили специалисты Гарвардской школы богословия в США. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Ученые исследовали людей, занимающихся кроссфитом (запатентованной в США системой тренировок). Данные собирались как путем непосредственных наблюдений, так и сбором отзывов кроссфитеров о своих занятиях.

"Поразительно, что пространства, традиционно предназначенные для физических упражнений, стали местами совместного, преобразующего опыта. … Они по своей сути общительны. Эти сообщества подчеркивают индивидуальную ответственность за свои действия. То же самое предлагает религия", — отмечает Каспер тер Куиль, научный сотрудник Гарвардской школы богословия.

Он заметил, что посетители тренажерных залов демонстрируют "евангельское рвение" и всегда приходят друг к другу на помощь.

Сообщества кроссфитеров по своему устройству очень похожи на религиозные общины, утверждает ученый.

В то же время, приводит ученый данные контент-анализа, бодибилдеры говорят о своих занятиях как о способе "отвлечься от мирской суеты". Многие из них, отмечает Куиль, будучи совершенно нерелигиозными людьми активно употребляют религиозную лексику.

Кроме того, в США, по его словам, уже существуют сообщества, которые сочетают тренировки с проповедью Евангелия. Например, организация Faith RX'd утверждает, что "Бога можно прославить, когда мы будем вспоминать о нем в тренажерных залах, делиться там Евангелием с другими, помогая им".