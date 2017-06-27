Часть праздничных богослужений в Исаакии перенесут в центральный неф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Часть праздничных богослужений в Исаакиевском соборе, ранее проходивших в боковом нефе, перенесут в центральный неф по просьбе Русской православной церкви; на работе музея это не отразится, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

"Епархия обратилась к нам с просьбой увеличить количество богослужений в центральном нефе. Соответственно, из бокового нефа переносятся в центральный те службы, которые проходили там по крупнейшим христианским праздникам. На работе музея это никак не отразится", — сказал представитель Исаакия.

Ранее в июне новый директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров в интервью на телеканале "Россия 24" сообщал, что пока музей продолжит работу с Русской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, предусматривающего проведение служб дважды в день.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.