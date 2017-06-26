Российских мусульман призвали усилить в соцсетях противостояние терроризму

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Радик Амиров. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин на встрече с прихожанами Московской соборной мечети призвал единоверцев больше работать с пользователями популярных социальных сетей.

"Нам необходимо обратить пристальное внимание на соцсети. Сегодня молодежь пользуется ими намного больше, чем обращает внимание на сайты, газеты или телевидение. Руководителям духовных центров я настоятельно рекомендую сфокусировать работу именно в этом направлении. Нам нужно уметь спорить, аргументировать фактами, убеждать, но ни в коем случае не уходить от разговора с оппонентами", — сказал глава СМР.

Религиозный деятель также отметил, что в последние годы духовные управления, относящиеся к СМР, смогли наладить и активизировать работу сайтов и соцсетей среди мусульман.

"Наши ресурсы читают не только последователи ислама. Поэтому язык общения с читателями должен быть соответствующим всему читательскому кругу", — сказал Гайнутдин.

Он подчеркнул, что "умелая беседа" в социальных сетях может быть еще одним барьером для экстремизма и терроризма.