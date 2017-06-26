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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Более 50 тыс человек собрались у мечети Ташкента в честь окончания Рамадана

11:0726.06.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГорода мира. Ташкент. Архивное фото.Города мира. Ташкент. Архивное фото.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 26 июн — РИА Новости. Более 50 тысяч человек в понедельник приняли участие в праздничной молитве в центральной мечети Ташкента "Хазрати Имам" в один из главных мусульманских праздников — Рамазан-хайит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В Узбекистане в этом году он отмечается 26 июня, этот день объявлен в стране выходным. С 1992 года в Узбекистане, где более 90% населения исповедуют ислам, ежегодно объявляются выходными днями два мусульманских праздника — Рамазан-хайит и Курбан-байрам.

МОЛИТВЫ О МИРЕ И СЧАСТЬЕ

Праздничная молитва прозвучала в 05.05 (03.05 мск) в центральной мечети "Хазрати Имам" в столице Узбекистана, а также еще в более 2 тысячах мечетей по всей республике.

"Вновь, как и каждый год, "Хазрати Имам" и ее окрестности были заполнены молящимися. Более 50 тысяч посетителей пришли к мечети принять участие в ид-намазе (праздничной молитве). Вместе мы просим помощи у Всевышнего Аллаха, чтобы мы всегда встречали этот великий праздник в радости, счастье и мире", — сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.

Для удобства верующих, направляющихся на молитву, метро и автобусы в Ташкенте начали работу в 04.00 (02.00 мск). После намаза люди идут в гости к родным и близким, угощают друг друга пловом и сладостями. Важной традицией в этот праздник также является посещение могил родственников, люди убирают кладбища, приводят в порядок прилегающую к ним территорию.

Накануне мусульмане также выплачивают обязательную милостыню разговения — закят аль-фитра, которая распределяется в пользу бедных, неимущих и нуждающихся. В этом году ее размер (исчисляется из средней рыночной стоимости одного грамма золота) составил 393,125 тысячи сумов (около 100 долларов).

По данным пресс-службы Комитета по делам религий кабмина республики, в честь праздника Управление мусульман в понедельник также посетили руководители религиозных конфессий, представленных в Узбекистане, в том числе Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ.

БОЛЬШОЙ ИФТАР ПРЕЗИДЕНТА

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Прием пищи (ифтар) разрешен до восхода или после заката солнца.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в дни Рамадана провел ифтар для религиозных деятелей со всей республики. Ранее подобные мероприятия с участием главы государства в Узбекистане не проводились. В мероприятии, которое состоялось в ташкентском ресторане, приняли участие более тысячи представителей исламского духовенства.

Ифтар главы государства состоялся после завершения конференции по вопросам социального обеспечения стабильности, сохранения истиной сути и содержания религии ислама. Выступая на мероприятии, Мирзиеев остановился на необходимости прививать в обществе, в частности, среди молодежи, "здоровое отношение к исламу".

"Такое высокое внимание нашего президента стало началом большого развития религиозных наук, светом которых наша земля озаряла весь мир и направляла исламскую умму (общину) на протяжении многих столетий", — сказал журналистам в понедельник председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхан Алимов.

Муфтий напомнил, что накануне Рамазан-хайита глава Узбекистана подписал постановление о строительстве Центра исламской культуры в Ташкенте. Возводимый центр займется глубоким изучением на научной основе уникального наследия ученых и мыслителей Узбекистана, внесших огромный вклад в развитие исламской религии. Еще одно исламское научное учреждение — Международный исследовательский центр имени имама Аль-Бухари — возводится по инициативе Мирзиеева в Самарканде.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ходе поездок в регионы в июне глава Узбекистана также призвал имамов проводить активную разъяснительную работу среди верующих, особенно в семьях лиц, осужденных по религиозным мотивам. В частности, Мирзиеев предостерег от продолжения практики исключения из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью. При этом президент выразил твердую готовность лишать гражданства Узбекистана лиц, участвующих в экстремистских религиозных организациях и не желающих вставать на путь исправления.

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Религия и мировоззрение
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