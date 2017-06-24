РПЦ не ожидала такого потока людей к мощам Николая Чудотворца

12:0824.06.2017
(обновлено: 12:11 24.06.2017)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Такого большого числа паломников к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Московской патриархии не ожидали — и "были посрамлены совершенно", заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя, с 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
Отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Русской церкви, что к мощам святителя будет столько людей, священник Александр Волков сказал, что, "честно говоря, нет".
"Изначально, когда стало известно о том, что привезут мощи и был определен срок нахождения мощей здесь, в Москве, почему-то было ощущение, что слишком долго (будут находиться мощи – ред.). Было ощущение, что сейчас в первые дни недели люди пройдут, большая часть поклонится, и затем волна схлынет. Но мы были посрамлены совершенно", — заявил Волков в эфире радиостанции "Вести FM".
Он отметил, что людской поток к мощам не только не уменьшается. "Мы сейчас уже прогнозируем, что под конец нахождения мощей в Москве количество людей существенно увеличится", — добавил пресс-секретарь патриарха.
В целом, принесение мощей святителя в Россию Волков назвал "позитивным событием национального масштаба, с религиозной точки зрения". "Нам пишут сотни тысяч благодарных отзывов, и это действительно то, что людям нужно, чего они много-много лет ждали и, наконец, дождались", — заключил он.
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.