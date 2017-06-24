РПЦ не ожидала такого потока людей к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Такого большого числа паломников к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Московской патриархии не ожидали — и "были посрамлены совершенно", заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя, с 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Русской церкви, что к мощам святителя будет столько людей, священник Александр Волков сказал, что, "честно говоря, нет".

"Изначально, когда стало известно о том, что привезут мощи и был определен срок нахождения мощей здесь, в Москве, почему-то было ощущение, что слишком долго (будут находиться мощи – ред.). Было ощущение, что сейчас в первые дни недели люди пройдут, большая часть поклонится, и затем волна схлынет. Но мы были посрамлены совершенно", — заявил Волков в эфире радиостанции "Вести FM".

Он отметил, что людской поток к мощам не только не уменьшается. "Мы сейчас уже прогнозируем, что под конец нахождения мощей в Москве количество людей существенно увеличится", — добавил пресс-секретарь патриарха.

В целом, принесение мощей святителя в Россию Волков назвал "позитивным событием национального масштаба, с религиозной точки зрения". "Нам пишут сотни тысяч благодарных отзывов, и это действительно то, что людям нужно, чего они много-много лет ждали и, наконец, дождались", — заключил он.