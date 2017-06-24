В США греческий православный монастырь начал сбор средств после пожара

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Старейший в США женский греческий православный монастырь начал кампанию по сбору средств после пожара, уничтожившего часть зданий.

Трагедия разыгралась 15 июня, когда в обитель Рождества Пресвятой Богородицы (Nativity of the Theotokos Greek Orthodox Monastery) в городе Саксонберг (штат Пенсильвания) ударила молния. Как говорится на сайте монастыря, удар пришелся на жилые помещения.

Сбор средств в помощь монастыря объявлен на портале GoFundMe.com.

Окончательный масштаб повреждений пока неизвестен. Однако указывается, что всему зданию нанесен урон от огня, дыма и воды, которой тушили огонь 25 пожарных расчетов.

Отмечается, что огонь распространился настолько быстро, что монахини успели вынести только священные предметы из церкви, оставив все личные вещи. Поскольку в жилом корпусе находиться теперь невозможно, сестрам до окончания ремонта придется жить в специальных фургонах, аренду или приобретение которых их страховка не покрывает.

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Саксонберге был основан в 1989 году.