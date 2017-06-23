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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Сирийские религиозные общины поблагодарили россиян за гуманитарную помощь

19:4223.06.2017
(обновлено: 19:43 23.06.2017)
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© Sputnik / Валерий МельниковРазрушенная церковь в Сирии. Архивное фотоРазрушенная церковь в Сирии. Архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Религиозные общины Сирии будут координировать гуманитарную деятельность представителей конфессий России, также сирийские верующие благодарны россиянам за партию гумпомощи, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первая партия гумпомощи от религиозных конфессий РФ доставлена в Сирию

В апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации была образована межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее вошли представители как христианских конфессий, так и мусульманских общин России.

"В Бейруте был проведен круглый стол, в котором участвовали члены рабочей группы и представители религиозных общин Сирии и Ливана. На нем обсуждались вопросы координации работы по оказанию помощи страдающему населению Сирии между религиозными общинами этой страны и России", — рассказал Игумнов.

Пункт временного размещения беженцев Жибрин в Алеппо
© РИА Новости
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В РПЦ призвали христианские конфессии к солидарной помощи жителям Алеппо

Объем груза, доставленного 22 июня на авиабазу Хмеймим, составляет около 20 тонн, в него вошли продукты и медицинские средства первой необходимости. 23 и 24 июня продуктовые наборы будут распределены Российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии среди населения Латакии и Алеппо, а медикаменты доставят в госпитали этих городов. Как отметил представитель РПЦ, представители религиозных общин Сирии и Ливана признали гуманитарную акцию успешной.

"Была достигнута принципиальная договоренность о координации деятельности рабочей группы религиозными общинами Сирии. Религиозные деятели поблагодарили российских единоверцев за доставленную помощь и то внимание, которое уделяется со стороны религиозных общин России к бедственному положению народа Сирии", — поделился иеромонах Стефан.

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова для семей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская сторона, по его словам, "отметила важнейшую роль России в улучшении ситуации в Сирии, в том числе в гуманитарном аспекте". В круглом столе приняли участие представители Антиохийской православной, Маронитской, Сиро-Яковитской, Армянской и восточно-католической церквей и мусульманской общины. В составе российской делегации помимо Игумнова были глава Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей Ряховский, представитель Духовного собрания мусульман России Аббяс Шляпошников, представитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви священник Геворг Варданян, член президиума Центрального духовного управления мусульман России Ильдар Зиганшин и представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском игумен Арсений (Соколов). После круглого стола российская делегация вылетела в Москву.

Каждая конфессия, рассказал иеромонах Стефан, собирала средства на гумпомощь самостоятельно. После этого все собранные средства аккумулируются в одном месте — переводятся на единый счет синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, который имеет большой опыт подобной работы.

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Религия и мировоззрение
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