Первая партия гумпомощи от религиозных конфессий РФ доставлена в Сирию

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи – около 20 тонн – для пострадавшего населения Сирии, собранная представителями религиозных конфессий России, доставлена в Сирию, сообщает в пятницу служба коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Сбор гумпомощи проводился в рамках деятельности рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

"Объем груза составил около 20 тонн, в него вошли продукты и медицинские средства первой необходимости. Днем 22 июня помощь была погружена на борт министерства обороны РФ, который поздно вечером того же дня прибыл в аэропорт Хмеймим. 23 и 24 июня продуктовые наборы будут распределены Российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии среди населения Латакии и Алеппо, а медикаменты доставят в госпитали этих городов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ОВЦС, средства на данную помощь были собраны каждой из представленных в рабочей группе христианских и мусульманских общин России. Затем на них была осуществлена скоординированная закупка груза.

"Основу собранной помощи составил вклад от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — уточнили в РПЦ. В мае этого года патриарх благословил направить на это средства, которые московские приходы планировали потратить для приобретения цветов в подарок ему по случаю его тезоименитства.

"Русская православная церковь является главным куратором проекта, сплотившего ради общего дела крупнейшие религиозные общины России. Для обсуждения дальнейших планов по развитию означенной деятельности и определения ее наиболее приоритетных направлений члены рабочей группы также проведут консультацию с представителями религиозных общин Сирии в формате круглого стола, который состоится в Бейруте 23 июня", — добавили в ОВЦС.