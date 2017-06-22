Исламская община Австрии критикует идею МИД закрыть мусульманские детсады

ВЕНА, 22 июня — РИА Новости. Исламское сообщество Австрии возмущено заявлениями министра иностранных дел Себастьяна Курца, требующего закрыть мусульманские детские сады в республике.

Накануне в ходе выступления в дискуссионном клубе, организованном изданием Kurier, на вопрос о существовании таких садов Курц ответил: "Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать". Он пояснил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

"Мы, как исламская религиозная община, не считаем осмысленным и приемлемым то, почему министр Курц делает такие заявления и повышает недоверие большинства населения",- заявили РИА Новости в австрийской организации.

В общине уверены, что министру следовало бы быть "открытым к проблемам и нуждам мусульман и принять их всерьез, что будет иметь важное значение для совместного сосуществования".

"Закрытие детских садов не является решением проблемы. Необходимы меры общественной поддержки, а не разжигающие страх аргументы, поскольку они лишь способствуют исламофобии и отчуждённости по отношению к мусульманам",- добавили в сообществе.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Курц уже ранее заявлял о необходимости закрытия мусульманских детских садов. В частности, такое заявление он делал в 2015 году, когда волна мигрантов в Европу была особенно сильна. Министр является автором недавно официально вступившего в силу закона об интеграции, в рамках которого мигранты обязаны будут проходить в Австрии курсы немецкого языка, им запрещается носить полностью закрывающее тело и голову мусульманскую одежду и распространять салафитское толкование Корана.