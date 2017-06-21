Названа самая опасная страна для священников

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Самой опасной страной для христианского духовенства является Мексика, только за минувшие три года в ней было убито 15 священников, сообщает издание Christian Today со ссылкой на исследование.

За последние 26 лет нападениям подвергся 61 мексиканский священнослужитель. В Католическом медиа-центре Мексики считают, что такая ситуация стала следствием повышения общего уровня насилия в стране.

"Свобода вероисповедания в Мексике уничтожается организованной преступностью", — заявил глава организации Серхио Агилар.

Преследование католической церкви, по его словам, с недавнего времени "перешло на новый уровень". Теперь, помимо насилия, церковные служители подвергаются "публичной клевете и диффамации".

В медиа-центре считают, что священников преследуют члены наркокартелей. В мае ряд духовных лиц получили угрозы с требованием "платить дань" за то, чтобы на их храмы не нападали.

"Мы не можем молчать перед лицом такого большого варварства. Нужно, чтобы наши пасторы были смелыми и солидарными с этим великим, но страдающим народом", — призывает Агилар.