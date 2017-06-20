Разрушенные ураганом объекты Донского монастыря восстановят к концу года

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Специалисты восстановят восемь надгробий некрополя московского Донского монастыря, которые были повреждены прошедшим в конце мая ураганом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"По всем этим памятникам на сегодня выполнена фиксация, проведены подготовительные работы для объявления конкурсных процедур. В этом году будут выполнены проекты реставрации восьми объектов, по некоторым из них, возможно, проведут противоаварийные работы — там, где это необходимо. И уже в следующем году состоятся комплексные реставрационные работы по всем объектам", — приводит сайт слова главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Стихия, по его словам, нарушила планы по реставрации обители. Однако меры по ликвидации ее последствий были выработаны оперативно.

По данным московских властей, майский ураган повредил более 12 исторических объектов культурного наследия. В их числе, помимо Донского монастыря, Славяно-греко-латинская академия на Никольской улице и ансамбль Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, который "больше всего пострадал от стихии".

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в столице и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. Согласно данным областного Минздрава, в Подмосковье погибли шесть человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.