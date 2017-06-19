ТВ: регистрацию брака по канонам ислама без ЗАГСа запретят в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 июн — РИА Новости. Уголовное наказание за обряд бракосочетания по мусульманским канонам — никах — без регистрации брака в государственных учреждениях будет введено в Узбекистане, передает в понедельник телеканал "Узбекистон" со ссылкой на президента страны Шавката Мирзиеева.

Мирзиеев на минувшей неделе выступил на конференции по вопросам социального обеспечения стабильности, сохранения истиной сути и содержания религии ислама. "Уважаемые имам-хатибы, вы осознаете, какие несчастья и проблемы вы приносите обществу, когда читаете никах различным богачам, не проверяя документ со стороны органов записи актов гражданского состояния?" — сказал он.

"Президент сообщил, что в настоящее время разрабатываются поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание для имамов, проводящих никах без соответствующих документов ЗАГСа", — говорится в сообщении телеканала.

Глава государства отметил, что зачастую дети, которые рождаются в таких браках, не могут себя чувствовать полноценными членами общества, испытывают проблемы во время приема в детсады, школы, в вопросах прав на наследство.

В Узбекистане для мужчин установлен брачный возраст с 18 лет, для женщин — с 17 лет. С 1 мая 2013 года Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана дополнены статьями, предусматривающими ответственность за нарушение законодательства о брачном возрасте. В частности, за это правонарушение предусмотрены крупные штрафы или исправительные работы сроком до трех лет.

Тем не менее, по данным негосударственных общественных организаций, браки с участием несовершеннолетних девочек в Узбекистане, которые не регистрируются госорганами, освящаются представителями мусульманского духовенства. По данным Генпрокуратуры, в 2013-2014 учебном году 2114 девушек, обучающихся в лицеях и колледжах, были выданы родителями замуж. Более поздних данных не обнародовано.