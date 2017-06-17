Папа Римский молится о погибших в лондонском пожаре

РИМ, 17 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в лондонской многоэтажке и высоко оценил действия спасателей, сообщила в субботу служба печати Святого престола.

"Его Святейшество был опечален, узнав о разрушительном пожаре в Лондоне и трагических человеческих жертвах и пострадавших. Он вверяет души погибших милости божьей и приносит свои искренние соболезнования их семьям", — говорится в телеграмме на имя кардинала Винсента Николса, архиепископа Вестминстерского.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

"Высоко оценивая храбрые действия спасателей и всех, кто занялся помощью потерявшим свой дом, Его Святейшество молится о том, чтобы Господь послал местным жителям сил и умиротворения", — отмечается в телеграмме на английском языке, подписанной госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.