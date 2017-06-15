Путин призвал деполитизировать передачу Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) нужно деполитизировать, нельзя использовать эту ситуация как инструмент мелкой внутриполитической возни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

"Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и в общем-то не забывать, что это здание, сооружение строилось как церковь, не как музей. Но музейная функция там, конечно, должна сохраниться", — сказал Путин.

По его словам, выстроить такую работу не так сложно.

"Только не нужно ничего здесь накручивать, и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни", — добавил президент.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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