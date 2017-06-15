Путин предложил использовать Исаакий по примеру соборов в Ватикане

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность собора, к примеру, как в Ватикане.

"Есть некоторые противоречия, но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Скажем, в том же Ватикане", — сказал Путин в ходе прямой линии.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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