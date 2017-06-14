УПЦ просит мэрию Киева воспрепятствовать "маршу равенства" ЛГБТ-сообщества

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к властям Киева с призывом отказаться от идеи проведения в украинской столице "марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.

"Организаторы этого "марша" не имеют никакого морального права навязывать свое мировоззрение другим. Наш украинский народ веками живет, соблюдая христианские нравственные нормы и традиционные семейные ценности, которые являются основой формирования здорового общества и сильного государства. Поэтому вполне понятно резкий общий протест верующих Украинской православной церкви против проведения подобных акций", — говорится в послании митрополита, опубликованном на сайте УПЦ МП.

По его словам, городским властям следует "прислушиваться к мнению верующей общины столицы и не допустить проведения так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий".

Предстоятель УПЦ МП подчеркнул, что христиане должны "четко и недвусмысленно высказываться против пропаганды греха и пренебрежения к христианским добродетелям", которыми этот "марш" является.

"Благословляю 18 июня во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви вознести молитвы, чтобы Господь не допустил на украинской земле состояться парадам и маршам с целью пропаганды греховного образа жизни, о котором Библия предостерегает наказанием Божиим и в этом веке, и в будущем", — заключил иерарх.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).