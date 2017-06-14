Глава ВАК предложил проводить в РФ международные конференции теологов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов предложил проводить в России международные конференции по теологии для обмена опытом с теми странами, где ее изучение имеет многовековую историю.

"Нам обязательно надо проводить международные конференции с участием наших коллег. Задача, которая стоит перед нами — многоконфессиональная", — сказал Филиппов, выступая на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

Он пояснил, что, в частности, в Германии и Франции факультеты теологии существуют уже несколько столетий. "В области теологии нам важно изучать опыт других стран", — сказал Филиппов.

Глава ВАК также отметил, что изучение теологии носит светский характер, а предметом теологи является накопленный религиозный опыт, памятники культуры, интеллектуальное и духовное богатство.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что Минюст подписал приказ о признании в России научных степеней по теологии. Министр также заявила о необходимости укрепления в России кафедр теологии.

Первую в России диссертацию по теологии уже защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский. Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.