Теракты спровоцировали 500 %-й рост исламофобии в Великобритании

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Число преступлений, совершенных на почве ненависти к мусульманам, увеличилось в пять раз после теракта в Лондоне, пишет The Guardian.

Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан. Также он констатировал 40-процентное увеличение случаев проявлений расизма. Теперь ежедневно, по данным властей города, происходит 20 преступлений на почве исламофобии, до теракта этот показатель равнялся четырем.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд сообщил, что жертвами теракта стали восемь человек. А 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Я призываю всех лондонцев собраться вместе и послать четкое сообщение по всему миру, что наш город никогда не будет разделен этими отвратительными людьми, которые стремятся нам навредить и разрушить наш образ жизни", — заявил мэр.

Помимо этого газета приводит данные общественной организации Tell Mama, которая после теракта в Манчестере зафиксировала 500%-й скачок числа исламофобских преступлений. Основатель организации Фияз Мугаль также рассказал о мониторинге ситуации после теракта в Лондоне.

"Пик случаев ненависти к мусульманам пришелся на первые три дня после лондонского нападения", — утверждает Мугаль.