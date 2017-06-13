Глава ИППО: Россия вернет себе Елизаветинское подворье в Иерусалиме

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. РФ выкупит у израильской стороны историческое Елизаветинское подворье, сообщил во вторник председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин на встрече с учащимися и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

Елизаветинское подворье — одноэтажное здание в центре Иерусалима в комплексе русских построек, было построено в 1860-1864 годах, после чего было передано ИППО, являлось паломническим центром. В 1964 году в рамках межправительственного соглашения было передано советским правительством государству Израиль.

По словам Степашина, сейчас здание бывшего подворья затянуто в колючую проволоку и там находится тюрьма, в которой израильтяне содержат палестинцев.

"Такая поразительная картина, кто бывал в Иерусалиме, видел: на фоне православных русских церквей — в этом году мы отмечаем 170-летие Русской духовной миссии — колючая проволока, забор… сидящие палестинцы. Так они пытаются нас щелкнуть морально по носу… Мы говорили об этом с патриархом Кириллом и поставили перед собой задачу, с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьер-министром РФ — ред.) я переговорил о том, что, конечно, мы будем выкупать это хозяйство и возвращать в лоно ИППО и Российского государства", — сказал Степашин.

"Эта одна из тех новых задач, которые появились перед нами", — добавил он.

В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем ИППО Степашиным призвал его продолжать работу по возвращению российской собственности за рубежом.

Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Оно осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе.