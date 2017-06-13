Степашин: теология научнее некоторых экономических теорий

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, последние десять лет возглавляющий Императорское православное палестинское общество, заявил на встрече с выпускниками церковной аспирантуры, что судя по экономическому положению России, теология научнее некоторых экономических теорий.
"Наверное, большая победа, — в первую очередь, конечно, патриарха Кирилла и владыки Илариона (председатель ОВЦС Московского патриархата), — то, что удалось признать, теперь уже юридически, соответствующую специальность теологию как научную", — сказал Степашин во вторник на встрече с учащимися и выпускниками общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.
По словам Степашина, в рамках специальности "теология" "есть о чем сказать: это история нашей религии, и мировоззренческие вещи действительно являются выше, чем научные".
"Уж, по крайней мере, более, на мой взгляд, приземленные, чем некоторые экономические теории, судя по экономическому положению нашей страны", — добавил он.
"Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с тем, что мы сегодня имеем очень серьезную — одну из первых в России серьезных научных школ, связанных с православной религией", — заключил председатель ИППО.