Степашин: теология научнее некоторых экономических теорий

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, последние десять лет возглавляющий Императорское православное палестинское общество, заявил на встрече с выпускниками церковной аспирантуры, что судя по экономическому положению России, теология научнее некоторых экономических теорий.

Первую в России диссертацию по теологии 1 июня защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский. Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Степашин в 1999 году был премьер-министром России, а в 2000-2013 годах — главой Счетной палаты.

"Наверное, большая победа, — в первую очередь, конечно, патриарха Кирилла и владыки Илариона (председатель ОВЦС Московского патриархата), — то, что удалось признать, теперь уже юридически, соответствующую специальность теологию как научную", — сказал Степашин во вторник на встрече с учащимися и выпускниками общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

По словам Степашина, в рамках специальности "теология" "есть о чем сказать: это история нашей религии, и мировоззренческие вещи действительно являются выше, чем научные".

"Уж, по крайней мере, более, на мой взгляд, приземленные, чем некоторые экономические теории, судя по экономическому положению нашей страны", — добавил он.

"Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с тем, что мы сегодня имеем очень серьезную — одну из первых в России серьезных научных школ, связанных с православной религией", — заключил председатель ИППО.