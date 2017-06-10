Белорусские католики огорчены высказываниями Алексиевич

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) Белоруссии Тадеуш Кондрусевич заявил, что огорчен высказываниями белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич о возможности межконфессионального конфликта в республике.

Ранее в эфире телеканала "Дождь" писательница заявила, что конфликт, подобный конфликту в Донбассе, может произойти и в Белоруссии. Как считает Алексиевич, "дайте туда танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно, человек — существо несовершенное, ему в голову можно вложить что угодно".

"Я с большой печалью и тревогой воспринял ваши слова… Со всей уверенностью хочу подчеркнуть, что это даже невозможно себе представить в Белоруссии, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются нашим национальным сокровищем и хорошим примером для всего мира", — говорится в открытом письме Кондрусевича, опубликованном на сайте РКЦ.

По его мнению, публичным людям следует помнить о своей ответственности за сказанное.

"Не хотелось бы, чтобы ваши слова как лауреата Нобелевской премии были восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации. Наоборот, они должны превносить мир и консолидацию в наше общество", — добавил Кондрусевич.