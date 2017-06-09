Патриарх Кирилл освятил исток реки Волги и "благословил Россию"

ОСТАШКОВ (Тверская область), 9 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу освятил исток Волги и совершил праздничное богослужение в Нило-Столобенской пустыни; церковные торжества в Тверской области проводятся в связи с 350-летием обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

"Мы стоим у истока великой русской реки Волги. Благодать Божия присоединилась к этому естеству водному, и это освященное Богом естество пройдет через всю Россию. И пусть Господь прикоснется ко всем кто плавает, кто живет на берегах этой реки, кто трудится, зарабатывает хлеб свой насущный от нее. Господь благословит Россию!" — сказал патриарх во время торжественного обряда.

В свою очередь пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков, комментируя данное событие, отметил, что "у всего есть начало, и в этом начале кроется часто какой-то почти мистический смысл". "Так и сегодня патриарх освятил начало, исток Волги. Вроде бы речушка течет, ничего особенного, но что-то невыразимо великое чувствуется", — написал Волков на своей странице в Facebook.

Перед этим патриарх совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни. До революции этот монастырь являлся одним из самых популярных среди российских паломников, наряду с Дивеево и Троице-Сергиевой лаврой. Обитель была заложена в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где Нил Столобенский провел 27 лет в молитвах и уединении.

"Имя святого подвижника Нила Столобенского бережно сохраняется не только на Тверской земле, но и во всей Православной церкви. Мы называем подвижниками людей, которые в своей жизни двигаются навстречу подлинной цели бытия, — навстречу Богу. Именно таким человеком был Нил Столобенский", — сказал Патриарх, обращаясь к присутствующим.

По окончании молебна он передал в подарок обители образ святителя Николая Можайского с житием, митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору — святую панагию (небольшой образ Богоматери, знак архиерейского достоинства), губернатору Игорю Рудене — икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Обращаясь к Рудене, патриарх поблагодарил его за его жизненную позицию, которая, по его словам, в полной мере соответствует стоящим сегодня перед страной и регионами задачам, и отметил, что "мы должны становиться сильнее: это сила духа, нашего национального самосознания, сила веры и благополучие народа".

В свою очередь губернатор преподнес предстоятелю РПЦ икону с частицей мощей святого Нила Столобенского и поблагодарил его за проводимую работу по укреплению православия и возрождению духовно-нравственных ценностей. "На тверской земле сегодня светская и духовная власть едины в делах по развитию и укреплению духовных традиций региона", — отметил Руденя.