Атеистов впервые обвенчают в Великобритании

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Футболист клуба "Лидс Юнайтед" Эунан О'Кейн и фотомодель Лаура Лаколе добились через суд права обвенчать их, несмотря на то, что пара причисляет себя к светским гуманистам, сообщает сегодня The Guardian.

"Мы рады, что сегодня выиграли наше дело. Это означает, что через две недели мы сможем законно пожениться тем способом, который соответствует нашему мировоззрению", — поделилась Лаколе.

Решение вынес Высокий суд Белфаста (Северная Ирландия). Дело в том, что законодательство Англии, Северной Ирландии и Уэльса до сих пор не признает нерелигиозные свадьбы без специальной гражданской процедуры, по сути, дублирующей церемонию бракосочетания. О'Кейн и Лаколе посчитали, что такой порядок противоречит европейским законам и является дискриминацией.

Теперь же пара может выбрать церемонию бракосочетания: религиозную (несмотря на то, что светский гуманизм не предусматривает наличие Бога) или гражданскую. Жених и невеста убеждены, что своим поступкам вдохновят "тысячи таких же пар".

"Мы хотим, чтобы наша свадьба отражала наши убеждения", — добавила Лаколе.

Газета отмечает рост популярности венчаний среди светских гуманистов в Шотландии, где их разрешили проводить в 2005 году. За последние десять лет подобным образом супружеский союз заключили более 4300 человек.