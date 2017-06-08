Ученые рассказали о вреде медитации для организма

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ученые из Брауновского университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре заявили о том, что медитация может оказывать негативное влияние на здоровье человека, вопреки общепринятому в науке мнению. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLoS ONE.

"В исследовании рассматриваются связанные с медитацией эффекты, влияние которых обычно занижается, особенно это касается опыта, который описывается как тревожный, сложный, функционально-вредный и/или требующий дополнительной поддержки", — говорится в статье.

Ученые отмечают, что большинство посвященных медитации работ — 75 % — описывают положительные эффекты, игнорируя отрицательные. В исследовании приняли участие практикующие медитацию буддисты (60 человек) трех направлений — Тхеравады (распространено в юго-восточной Азии), Дзэн (японский буддизм) и тибетской школы. Специалисты детально изучили их психосоматическое состояние, в том числе, и до того момента, как они начали практиковать медитацию. Помимо этого ученые привлекли 32 врачей, которые использовали медитацию в клинических целях.

В итоге специалисты выяснили, что побочными эффектами медитации может относиться риск развития психозов, маний, приступов эпилепсии. Кроме того, медитация в некоторых случаях может привести к депрессии.

Медитация может негативно влиять и на телесное здоровье. Так, многие из опрошенных признались, что испытывали боли и обмороки, а также имели проблемы со сном и либидо.

Согласно результатам исследования, 29 % опрошенных заявили, что испытали отрицательные последствия медитации уже в первый год практики, 45 % — в течение последующих десяти лет. Только 10 % смогли с уверенностью заявить, что медитация никак не сказывается отрицательно на их повседневной жизни.