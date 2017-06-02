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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Музей "Куликово поле" объявил всероссийскую акцию по воссозданию храма

20:3302.06.2017
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© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"Участок восстановленной лесостепи на Куликовом полеУчасток восстановленной лесостепи на Куликовом поле
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" выступил с инициативой возвращения исторического облика храму Рождества Богородицы в селе Монастырщино, построенного рядом с местом погребения павших русских воинов, и объявил всероссийский сбор средств на его воссоздание.

"Это историческая реликвия, которую надо вернуть, воссоздать, дабы люди, приезжающие на Куликово поле со всей страны, увидели тот храм Рождества Богородицы, который был до 1933 года (время закрытия храма — ред.)", — сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея-заповедника Владимир Гриценко.

В свою очередь замдиректора музея по науке Андрей Наумов отметил, что в данном случае организаторы акции продолжают уже сложившуюся историческую традицию. "Все наши храмы, памятники на Куликовом поле создавались не только за счет средств местных помещиков и крестьян – это были всероссийские акции. И храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино, и храм Сергия Радонежского на Красном холме, и колонна Дмитрия Донского — православные святыни создавались всем миром, там были сотни и сотни жертвователей по всей России, которые принимали участие в создании этих памятников. И мы следуем этой традиции", — сказал Наумов.

Как уточнили руководители музея, речь идет, прежде всего, о воссоздании придела Сергия Радонежского с копией древних царских врат XVI века в храме Рождества Божией Матери. Уже есть реставраторы, готовые выполнить эти работы.

Сам храм Рождества Богородицы упоминается в письменных источниках после 1676 года. Однако в народном предании сохранились сведения о более древней деревянной церкви, существовавшей в селе Монастырщино. Тот первый храм возник по воле князя Дмитрия Донского сразу после Куликовской битвы недалеко от могилы погибших воинов, а царские врата для иконостаса церкви были присланы преподобным Сергием Радонежским, благословившим русские полки на победу над Золотой Ордой. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мединский открыл выставку о Куликовской битве в Тульской области

В конце XVII века земли села Монастырщино и деревянная церковь были приписаны к Донскому монастырю. Оттуда на Куликово поле и прибыл, как рассказал Наумов, уникальный памятник древнерусского искусства 50-60 годов XVI века — деревянные царские врата, которые находились там до момента строительства нового каменного храма в Монастырщине в 1865-1884 годах. Храм Рождества, не действовавший в советское время (его помещения использовались местным колхозом), был передан в 1997 году музею-заповеднику "Куликово поле", чем было положено начало формированию здесь нового музейно-мемориального комплекса. Одновременно с 1990-х годов храм был в совместном пользовании общины верующих и музея, и в 2001 году его повторно освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Всероссийская акция к 705-летию Сергия Радонежского по воссозданию исторического облика храма проводится по благословению благочинного церквей по Новомосковскому округу Тульской епархии архимандрита Лавра.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как отметили участники брифинга, это не первая совместная акция музея, Церкви и общественности по сохранению святынь Куликова поля. Так, по благословению епископа Тульского и Белевского Кирилла (ныне митрополита Екатеринбургского и Верхотурского) в ходе акции "Колокола Куликова поля" для храмов на Красном холме и в селе Монастырщино были отлиты 19 колоколов. При поддержке Фонда Андрея Первозванного был отреставрирован старейший монумент воинской славы России – памятник-колонна Дмитрия Донского. Фонд также поддержал начинание музея по восстановлению исторического ландшафта эпохи Куликовской битвы. В ходе акции "Зеленая Дубрава" с 2005 года на Куликовом поле высаживаются молодые деревья на месте утраченных исторических лесных массивов. 

Примером позитивного взаимодействия представителей музея и Церкви является также тот факт, что в 2010 году музей-заповедник "Куликово поле" добровольно освободил храм в честь Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля, отдав его для церковного служения; а для музея возвели новое здание. Сергиевский же храм был передан Троице-Сергиевой лавре и является подворьем этого монастыря.

© РИА Новости / Олег МакаровПерейти в фотобанкЧасть картины-триптиха Ю.Ракши "Поле Куликово"
© РИА Новости / Олег Макаров
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Часть картины-триптиха Ю.Ракши "Поле Куликово"
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Религия и мировоззрение
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