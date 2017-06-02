Директор ГИМ: решение проблемы Исаакия невозможно путем конфронтации

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин видит решение проблемы Исаакиевского собора только путем "активного диалога", а не конфронтации, и сожалеет о том, что обращение президента Союза музеев России, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского "не было услышано".

На просьбу дать свою оценку ситуации вокруг Исаакия, директор ГИМ отметил, что ему "надо быть вовлеченным в это", чтобы ответить на этот вопрос, однако он, как и многие, узнает о происходящем из публикаций в СМИ.

"Естественно, излагается очень часто субъективная точка зрения, каждый видит эту проблему по-своему. Я знаю только одно, — потому что Исторический музей обладает очень большим опытом взаимодействия с Русской православной церковью, – я знаю одно: решить эту проблему можно только на диалоге. На очень активном диалоге, но не на конфронтации. Потому что в данном случае в ситуации с Исаакием, – там сразу прозвучали слова "конфронтация" и с одной, и с другой стороны, а достаточно мудрое обращение Михаила Борисовича Пиотровского было не услышано", — сказал Левыкин РИА Новости.

"Вот это та основа, на которой можно этот вопрос решать", — добавил он.

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор ГИМ, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что двусторонняя комиссия по взаимодействию Русской православной церкви и музейного сообщества на своем заседании может обсудить ситуацию вокруг Исаакиевского собора. Левыкин также прокомментировал информацию о его назначении руководителем данной комиссии со стороны Минкультуры, отметив, что пока не знает об окончательном решении по этому поводу.

Пиотровский в январе направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с просьбой рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по его мнению, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение. На взгляд Пиотровского, сейчас РПЦ переданы практически все храмы и другие сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России, и речь сегодня идет о считанных объектах, "имеющих знаковое, особое значение не только для Церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества".

Общественность взволновала судьба Исаакиевского собора после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в него станет бесплатным.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров.