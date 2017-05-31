Путин поздравил митрополита Корнилия с приближающимся днем ангела

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил митрополита Московского и всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с приближающимся днем ангела и подарил книгу о житие святого Николая Чудотворца.

Путин поздравил митрополита с приближающимся днем ангела во время посещения Рогожского духовного центра. Преподнесенная президентом книга является старообрядческим изданием на церковнославянском языке 1911 года и была перепечатана с издания 1643 года.

По словам президента, старообрядцев всегда отличала любовь к Отечеству, труду, семье, что особенно востребовано с учетом Дня защиты детей — 1 июня.

Глава государства заметил, что обсуждал с митрополитом подопечных церкви, проживающих за рубежом, и заверил, что государство и дальше будет способствовать возвращению соотечественников на Родину.

В свою очередь предстоятель старообрядческой церкви Корнилий преподнес президенту в честь дня святой Троицы икону. "Чтобы она вас хранила, чтоб мир и любовь, которые на иконе, были и в наших душах, и в нашем государстве", — сказал митрополит.

Он поблагодарил президента РФ за посещение духовного центра. "Вы совершили, думаю, историческое событие. Впервые за историю старообрядчества, а это 350 лет, глава русского государства посещает старообрядческий духовный центр, за что мы вам очень благодарны", — сказал Корнилий.

Митрополит выразил благодарность правительству РФ за возможность провести сбор всех старообрядцев мира в Москве. "Благодарны за поддержку, которую вы оказали к 400-летию протопопа Аввакума, которое будет в 2020 году", — отметил он. "Надеюсь, что выставка, ваше посещение расширит возможность знакомиться со старообрядчеством, его духом и историей", — добавил митрополит.