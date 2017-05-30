"Верующие возьмутся за ножи": католики Украины боятся потерять свои храмы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Римско-католической церкви Ян Собило рассказал, как намерение Верховной рады запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата повлияет на католиков страны.
"Представим себе небольшую церковь католиков на Востоке Украины. Представим, что к нам в приход начнут ходить много православных, а потом они решат, что обряд их не устраивает, переголосуют, и что тогда? Имущество римско-католической церкви по закону должно будет отойти православным. Это будет очень несправедливым, поскольку небольшая община или приход вынуждены будут уйти", — сказал епископ в интервью католическому "Радио Мария".
Он назвал провокационными внесенные в Раду законопроекты и охарактеризовал ситуацию как "возвращение в 30-е годы прошлого столетия". Если документы все же примут, то это, по мнению епископа, станет концом свободы совести в стране.
"Может начаться религиозная война. Христиане пойдут друг на друга с ножами!", — опасается епископ Ян Собило.