"Верующие возьмутся за ножи": католики Украины боятся потерять свои храмы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Римско-католической церкви Ян Собило рассказал, как намерение Верховной рады запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата повлияет на католиков страны.

Депутаты Рады внесли на рассмотрение парламентом два проекта о статусе религиозных организаций. Один из них предусматривает, что организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властью. Второй может дать право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. В УПЦ МП считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

"Представим себе небольшую церковь католиков на Востоке Украины. Представим, что к нам в приход начнут ходить много православных, а потом они решат, что обряд их не устраивает, переголосуют, и что тогда? Имущество римско-католической церкви по закону должно будет отойти православным. Это будет очень несправедливым, поскольку небольшая община или приход вынуждены будут уйти", — сказал епископ в интервью католическому "Радио Мария".

Он назвал провокационными внесенные в Раду законопроекты и охарактеризовал ситуацию как "возвращение в 30-е годы прошлого столетия". Если документы все же примут, то это, по мнению епископа, станет концом свободы совести в стране.

"Может начаться религиозная война. Христиане пойдут друг на друга с ножами!", — опасается епископ Ян Собило.