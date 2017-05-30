Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Патриарх Кирилл помолился за жертв урагана в Москве и выразил соболезнования их родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

"Святейший патриарх Кирилл молится о всех погибших и пострадавших во время урагана в Москве и Подмосковье. Он передает глубокие соболезнования семьям погибших", — сказал Волков.