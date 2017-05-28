Церковный блеф: зачем Порошенко православная карта в политической игре

Антон Скрипунов, Марина Борисова

Ровно четверть века назад в Харькове собор архиереев низложил главу Украинской православной церкви митрополита Филарета (Михаила Денисенко). С этого момента церковный раскол на Украине обрел свое официальное лицо. А руководители государства — хороший козырь в политическом покере, то и дело вынуждающем их ставить страну на грань религиозной войны.

Вот и на прошлой неделе десятки тысяч верующих под стенами Верховной Рады — в который уже раз — буквально в последний момент предотвратили принятие законов, направленных на фактическое вытеснение с территории государства Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

О том, почему на Украине возник церковный раскол и как президенты этой страны разыгрывали религиозную карту — в материале РИА Новости.

Путь к самостийности

Когда-то митрополит Филарет был весьма влиятельным иерархом РПЦ. После смерти патриарха Пимена в 1990 году он даже стал местоблюстителем патриаршего престола и очень надеялся, что Поместный собор выберет его предстоятелем. Однако выбор пал на митрополита Ленинградского Алексия.

К тому времени личность главы Украинского экзархата РПЦ приобрела скандальную известность далеко за пределами республики. Именно от его произвола ушло в раскол множество клириков и мирян. К тому же в прессе широко обсуждалось его соблазнительное поведение и нарушение монашеских обетов (иерарх фактически имел жену и детей). Гарантировать безнаказанность в этой ситуации после поражения на выборах патриарха Московского мог только выход из юрисдикции РПЦ.

Тем более что события, разворачивавшиеся на западе Украины, казалось, давали ему реальный шанс стать патриархом Киевским — там вовсю нарастало националистическое движение под лозунгом: "Самостийную церковь самостийной державе".

Вообще-то попытки создания своей "независимой" церкви были на Украине и в XVII веке, и во времена Петлюры, и перед Второй мировой, когда при помощи НКВД для раскола православия изнутри была-таки создана Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), которая во время оккупации успешно сотрудничала с нацистами, а после их разгрома "переехала" в Канаду.

Но в перестроечной УССР вчерашних диссидентов-националистов церковь как таковая мало интересовала, она им была нужна исключительно для продвижения своих идей. Не случайно за "самостийность" украинского православия горячо ратовали такие организации как "Народный Рух Украины".

В конце 80-х сторонники автокефалии уже силой отбивали у "москалей" православные соборы на западе Украины. Уже пролилась кровь, а раненых в этих стычках вообще никто не считал. Начиналась такая религиозная чехарда, что прихожане зачастую просто не могли разобраться в своей конфессиональной принадлежности. В результате стали появляться приходы, которые регистрировались как "независимые" и на всякий случай поминали "всех православных патриархов" без каких-либо уточнений.

Чтобы как-то разрядить ситуацию, Московский патриархат даровал Украинской церкви статус автономии, фактически предоставив ей самостоятельность в решении как административных, так и финансовых вопросов. Но Филарету этого было мало. В 1992 году он решил стать самостоятельным участником большой политической игры.

Нарушенная клятва

После развала СССР создавать "державу" на Украине пришлось практически с нуля, и в качестве базовой — за не имением никакой другой — была взята давно оформившаяся в Галичине националистическая идеология. Разрыв с Россией стал требованием, предъявляемым сверху ко всем сферам жизни — культурной, экономической и церковной.

Поэтому Леонид Кравчук — в недавнем прошлом секретарь ЦК компартии Украины по идеологии, а с декабря 1992 года президент Украины — решил наряду с другими атрибутами самостийности создать еще и самостийную Украинскую церковь. Зачем?

"Многолетний руководитель атеистической работы в ЦК КПСС, закрывавший на Украине ежегодно по полторы сотни православных храмов, Кравчук стал президентом, первые секретари обкомов — губернаторами, райкомов — главами местных администраций, антицерковные надзорные структуры тоже все были сохранены… После путча 1991 года и обретения независимости все эти перегибы в области свободы совести Кравчук решил ликвидировать и вернуть церковь в привычное стойло, под тотальный контроль государственной власти", — объясняет руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Помимо прочего, у этого сценария было еще и то преимущество, что гарантией союза между властью и митрополитом Филаретом были честолюбивые амбиции последнего, реализовать которые помог бы президентский план. Чтобы показать себя настоящим патриотом Украины, каким, по мнению политиков, и должен быть будущий "патриарх Киевский", Филарет сознательно пошел на обострение ситуации. В январе 1992 года он вынудил подчиненных ему украинских епископов направить Москве ультиматум о предоставлении автокефалии.

Архиерейский собор РПЦ рассмотрел вопрос об автокефалии УПЦ. Дискуссия была бурной и дала сенсационный результат: подавляющее большинство из присутствовавших 97 архиереев (из них 20 украинских) высказались против предоставления полной самостоятельности Украинской церкви. А самого Филарета попросили уйти с поста главы УПЦ, и тот после долгих колебаний согласился, но с условием, что нового митрополита выберут не в Москве, а в Киеве.

Условие приняли, а митрополит Филарет дал слово архиерея и целовал крест и Евангелие, подтверждая, что сдержит свои обещания. Но на второй день по возвращении из Москвы после службы во Владимирском соборе объявил, что отказывается сложить с себя полномочия предстоятеля Украинской церкви и вообще является жертвой "имперских притязаний" России.

"Ломать церковь через колено"

Все это так возмутило верующих, что подавляющее большинство прихожан фактически перестали признавать его главой УПЦ. А верные РПЦ украинские епископы провели 27-28 мая в Харькове собор, который сместил Филарета с кафедры, запретил в священнослужении и избрал предстоятелем УПЦ митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (Сабодана).

"В свободной, независимой, демократической Украине, в Харькове… руководителя Собора митрополита Харьковского Никодима каждые два часа вызывали из заседаний на прямой провод с секретариатом президента Кравчука, от имени президента угрожали, третировали и шантажировали: только посмейте, только попробуйте — государство не будет вас поддерживать, растопчем-затопчем, мало не покажется. После каждого разговора митрополит возвращался бледный, как мел, но продолжал вести Собор", — рассказывает Василий Анисимов.

По его словам, Кравчук был просто взбешен Харьковским собором: "еще несколько лет назад его, тогда завотделом атеистической работы в ЦК КПУ, церковники слушались, как кролики удава, а сейчас целого президента Украины слушать не хотят!" Даже помощники президента были поражены его маниакальным желанием "ломать церковь через колено".

А тут еще Архиерейский собор РПЦ после подробного разбирательства всех канонических прегрешений Филарета Денисенко в 11 июня 1992 года предал его "анафеме пред всем народом" и лишил сана.

Теперь Филарет делал ставку на радикалов, благо средства были. Дело в том, что вся казна УПЦ осталась в его руках. Кроме того, СМИ писали, что деньги украинской компартии Кравчук передал именно ему.

Националисты взяли штурмом Владимирский собор в Киеве. А накануне 200 боевиков с помощью милиции пытались захватить и Киево-Печерскую лавру, но безоружные монахи и православный народ, собравшийся в обители по зову лаврского колокола, отбили натиск. Было много раненых. Оборонять Лавру помогали ОМОНовцы подразделения "Беркут".

Потом Кравчук объявил Харьковский Архиерейский собор УПЦ незаконным, а Президиум Верховной рады принял беспрецедентное заявление, в котором светские власти объявляли собор… неканоническим. Это было уже откровенным и беспардонным вмешательством в дела отделенной от государства по конституции Украинской церкви.

А тем временем сценарий "передачи" Владимирского собора активно тиражировался по всей стране. Раскольников и милицию не останавливало то, что храмы зачастую защищали священники и старики. Несколько раз они безуспешно пытались захватить Почаевскую лавру на западе Украины, которая с тех пор стала одним из символов сопротивления радикально-националистской власти и церковным раскольникам.

В 1997 году РПЦ окончательно предала "нераскаявшегося монаха Филарета" анафеме. "Освященный Архиерейский собор, радея о заблудших, вовлеченных в раскол бывшим монахом Филаретом, напоминает всем, дерзающим иметь с ним общение в молитвах, о том, что, по святым канонам, и они, в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от Церкви", — говорилось в акте об отлучении.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016 года © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016 года

Но теперь уже просто Михаил Денисенко уже вовсю заигрывал с новым президентом, Леонидом Кучмой. К тому же в 1995 году он был "избран" такими же как он раскольниками "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". Вот только Кучма довольно быстро охладел к главе КП, слишком уж тот был близок с его главным противником — Кравчуком.

Хотя именно Кучма в 2002 году признал регистрацию "Киевского патриархата" полностью законной.

Фиаско перед всей страной

Утром 26 июля 2008 года на Софийской площади в Киеве Виктор Ющенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой даровать Украинской церкви "Киевского патриархата" автокефалию.

"Я верю, что как дар Божий, как историческая правда, как историческая справедливость, на Украине появится национальная поместная церковь", — взывал президент, не зная, что буквально через пару минут потерпит перед лицом всей страны сокрушительное фиаско.

Впрочем, начиналось все довольно многообещающе. Ющенко, как и Кучма, понял, что от Денисенко толку мало, поэтому начал действовать сам, дипломатическими путями, что в результате вынесло украинский церковный конфликт в бурное море международной политики.

Более того, он завел обычай на православные Рождество и Пасху посещать храмы всех официально зарегистрированных в стране религиозных организаций, включая униатов — и все за одну ночь. А еще Ющенко сам раздавал верующим привезенный из Иерусалима Благодатным огонь. В общем, пытался играть роль примирителя церквей. "Ющенко возомнил себя князем Владимиром-Крестителем", — ехидничала украинская пресса.

Но когда эта игра, казалось, начала давать результаты, окрыленный успехом президент совершил роковой промах. В начале января 2007-го он договорился с Денисенко создать смешанную комиссию УПЦ МП и КП для "преодоления раскола в украинском православии и создания единой поместной Церкви". Но вторая сторона — УПЦ МП — заявила, что не намерена "садиться за один стол с еретиками".

С этого момента стало окончательно ясно, что с УПЦ МП не договоришься и нужно действовать в обход.

Юбилей Крещения Руси-Украины (официальное название праздника) с помпой отмечался больше месяца. Константинопольскому патриарху Варфоломею были оказаны невиданные почести — не всех глав государств так встречали. Ющенко, казалось, учел абсолютно все. Кроме одного — в церковном мире вопросы автокефалии решаются без какого-либо вмешательства извне.

"Это разделение разрушает не только духовное, но и гражданское разделение единства украинского народа. И несет в себе очевидные последствия для будущего страны", — этими словами патриарх Варфоломей публично осадил Ющенко на Софийской площади 26 июля.

Несбыточная мечта

"Незалежную украинскую церковь" успели назвать "заветной мечтой шоколадного короля" Петра Порошенко еще в 2014 году. И свежие данные соцопроса украинского Центра имени Разумкова, вроде бы, говорят, что число украинцев, поддерживающих эту идею, растет — с 24,4% до 29,2% за последний год.

Впрочем, заказные соцопросы призваны не отображать, а формировать определенное общественное мнение, считает председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Посудите, ну зачем чуть ли не каждый квартал проводить соцопрос, в котором с завидной регулярностью внушается себе и другим, что "Киевский патриархат" самая большая конфессия, что его поддерживает чуть ли все население планеты. Ну не может организация, у которой 5000 приходов, быть больше организации, у которой 13000 приходов, даже если соцопрос говорит обратное. Потому и стараются изменить эту ситуацию не только путем физического захвата храмов, но и виртуальным общественным мнением", – поясняет он.

После Евромайдана сразу стало ясно, что никаких заигрываний "со всеми" больше не будет. Возвращались времена Кравчука, ставшие кошмаром для верующих. Начиная с 2014 года украинским раскольникам "передали" более 40 храмов. Правда, стиль захватов, по сравнению с началом 90-х, изменился: теперь это делают быстро, жестко и ни с кем не считаясь — не случайно по отношению к этой деятельности быстро прижился термин "рейдерство".

После относительного затишья 2009-2013 годов, возобновились и активные контакты с Константинополем. Только теперь уже патриарха Варфоломея не приглашают к себе, а ездят к нему. Причем, эти визиты широко освещаются преимущественно украинской стороной. Впрочем, сам президент, несмотря на все свои призывы создать наконец автокефальную украинскую церковь, напрямую к Вселенскому патриарху с этим не обращается, предпочитая делать это через Раду.

Как и при Кравчуке, теперь помимо металлических прутьев и "коктейлей Молотова" в ход идут законопроекты и заказные сюжеты на ТВ.

"Наши правители под поместной церковью понимают такую "ручную" церковь, готовую транслировать нужные им политические лозунги. Даже если бы наша УПЦ была автокефальной, она все равно не устраивала бы тех политиков, которые считают себя вправе диктовать ей, что нужно говорить на проповедях и как нужно совершать богослужение", — поясняет епископ Ирпенский Климент (Вечеря).

Впрочем, события лета 2016 года, когда сотни тысяч украинцев, несмотря на угрозы радикалов, услышали призыв УПЦ МП и вышли на Всеукраинский крестный ход любви и мира, отчетливо показали, что попытка украинской власти в очередной раз разыграть в своих интересах карту церковного раскола в такой стране как Украина слишком опасный блеф.