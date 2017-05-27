Абдулатипов призывает помочь мусульманам защитить истинный ислам

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Основные понятия истинного ислама подвергаются сегодня искажению, и нужно помочь мусульманам защитить его, заявил глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, выступая на первом съезде Ассамблеи народов Евразии.

Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии проходит в Москве 27-29 мая. К участию приглашены представители 92 стран. В деловых мероприятиях съезда примут участие около 1 тысячи человек.

Программа включает в себя более 30 деловых мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, тематические сессии, "круглые столы", мастер-классы, выставки.

На полях съезда запланировано проведение международного фестиваля кинофильмов евразийского производства и фестиваля национальных культур народов Евразии.

Защитить ислам



"Многие преступления совершались под прикрытием именем бога, авторитета нации, культуры. При этом уничтожались миллионы судеб талантливых и красивых людей, а порой и целых народов и культур", — сказал Абдулатипов на панельной дискуссии "Духовная культура — общие ценности народов".

"Сегодня подобным искажениям понятизации подвергается ислам. Нужно помочь разумным мусульманам защитить истинный ислам, который вместе с другими религиями выступает важным источником духовного мира человека. Я говорю это в первый день священного месяца Рамазан", — сообщил Абдулатипов.

Терроризм = фашизм



По мнению Абдулатипова, сегодня таким важным сферам, как духовность и культура, уделяется слишком мало внимания, а бездуховность и "однобокий прагматизм" несут человечеству угрозы радикализма, экстремизма, терроризма, наркомании, преступности и других вызовов современности.

"Давайте вспомним, что стоило человечеству, нашим предкам, да и нашему народу фашистское сумасшествие. Равнодушие людей, потворство многих европейских бизнесменов и политиков создали в свое время Гитлера, фашизм. К этой пропасти нас ведут сегодня террористы и те, кто "заигрывает" с ними. Некоторые думают, что терроризм можно использовать в своих интересах. Это огромное заблуждение. В конечном итоге, будучи невежественной силой, она (сила терроризма — ред.) обратится против государства и против культуры", — уверен Абдулатипов.

"Говоря обо всем этом, важно осознать, что в современных условиях особо возрастает опасность воспроизводства и распространения невежества. Опять-таки нам должно быть стыдно наблюдать за тем, как возрождается рядом с нами неофашизм", — добавил он.

Евразия — центр духовного обновления мира



Абдулатипов отметил, что на постсоветском пространстве в конфликтах и войнах погибли за период после распада Советского Союза и продолжают гибнуть тысячи людей, которые еще вчера жили вместе в мире и согласии. Поэтому жизненно важна потребность обращаться к собственному духовному потенциалу.

"Прочитайте любое положение из Корана, Библии или Торы — все написано правильно. Если выполнить хотя бы одну страницу, можно жить прекрасной и благополучной жизнью и любить другу друга, и дружить, и созидать. Это огромный потенциал, который мы должны использовать, потому что, не в обиду Европе, этими ресурсами в большей степени обладают народы Евразии", — считает Абдулатипов.

Он рассказал, что в Дагестане и в России единство многообразия является базовой формулой духовной культурной жизни, что создает как общедагестанский, так и общероссийский фундамент культурной и гражданской идентичности россиян, представителей более 180 народов вокруг общих ценностей, общей истории.

"Социально-экономические, научно-технические процессы в Евразии, в России более гармонично адаптированы к традиционной культуре. В Евразии еще на достаточно чувствительном уровне находятся духовные идеалы и их культурно-нравственная практика, которые еще не подавлены современными технократизмом, индивидуализмом и прагматизмом. В Евразии духовная жизнь еще не полностью коммерциализирована, а информационные системы не до конца поражены бациллами невежества и потребительства. Отсюда мы делаем вывод о возможности евразийского духовного лидерства в духовном обновлении мира", — подчеркнул Абдулатипов.

Он уточнил, что ядром духовного обновления мира могут выступать Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Турция и другие страны, которые по своему духовному потенциалу и опыту культуры способны взять на себя миссию духовного спасения современной цивилизации. "Власти и общества Евразии осознают необходимость перехода от мускулов к душе, интеллекту и совести", — сказал Абдулатипов.