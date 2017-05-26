Муфтий Египта назвал напавших на автобус террористов предателями религии

КАИР, 26 мая — РИА Новости. Муфтий Египта Шауки Аллям жестко осудил нападение на автобус с христианами-коптами в пятницу, назвав террористов предателями религии.

Согласно заявлению главного религиозного деятеля страны, совершенный теракт является "гнусным деянием".

"Эти предатели нарушили все принципы религии и человеческие ценности своей террористической деятельностью против невинных людей, своим предательством обязательств в отношении христиан, являющихся нашими собратьями-соотечественниками", — говорится в тексте заявления египетского муфтия.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. Губернатор провинции Эль-Минья сообщил о 28 погибших. В автобусе, предположительно, находились порядка 40 детей. Представители Коптской церкви сообщали, что большинство погибших — дети.