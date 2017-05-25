Путин: объединение РПЦ и РПЦЗ было непростым, но этот путь пройден достойно

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Корни былой разобщенности Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) уходят в драму гражданской войны, но обе церкви, искренне стремясь к укреплению общей родины, достойно прошли непростой путь к возрождению целостности, заявил президент России Владимир Путин.

РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. Семнадцатого мая 2007 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр подписали в российской столице Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ.

"Путь к возрождению церковной целостности, к объединению Русской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви заграницей был непростым. А иначе и быть не могло. За долгие годы разобщенности, уходящей своими корнями в драму братоубийственной гражданской войны, накопилось слишком много противоречий и взаимного недоверия. Но обе церкви, искренне стремясь к укреплению православия, укреплению нашей общей родины, сумели достойно пройти этот путь", — сказал Путин на торжественной церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы.

Он добавил, что РПЦ в России "страдая, неся огромные потери, всегда была рядом с народом".

"А Русская православная церковь заграницей всегда помогала нашим соотечественникам, оказавшимся вдали от родины, не только сохранять веру, но и ощущать свою тесную связь с родиной, с Россией, с ее традициями, языком, нашей культурой. И восстановление единства укрепило это связь. Оно стало и остается событием огромного нравственного звучания, символом примирения, символом и примером того, что история нашей страны, ее прошлое могут и должны не разъединять, а объединять всех нас", — добавил президент.