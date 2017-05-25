Шейх Ассаиди: мусульманское образование в России быстро развивается

БОЛГАР (Татарстан), 25 мая – РИА Новости. Открытие Болгарской исламской академии свидетельствует о большом потенциале мусульманского образования в России, развитие которого быстро идет вперед, заявил РИА Новости профессор Амманского международного университета исламских наук (Иордания), потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурраззак Ассаиди.

Ассаиди принял участие в торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, которые прошли в древнем городе Болгар. В частности, в рамках праздничных мероприятий 20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин и другие мусульманские духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии.

"Уровень исламского образования в России, на самом деле, очень хороший. Я увидел, что во многих российских городах открыты исламские университеты – это явно указывает на то, что мусульмане в стране имеют и пользуются полными религиозными свободами. И я вижу, что каждый день в России исламское образование идет вперед, развивается, явным доказательством чего служит и открытие Болгарской исламской академии", — поделился своими впечатлениями шейх Абдурраззак Ассаиди.

Собеседник агентства отметил, что "ученые-богословы из мусульман-татар в России всегда были на очень высоком уровне", однако, добавил он, "конечно, есть и проблемы". Так, по его мнению, "образовательные центры мусульман в России нуждаются в более профессиональных педагогах".

"Требуется заинтересовывать молодых людей, которые заканчивают эти религиозные заведения, чтобы после учебы они могли найти себе место работы. Необходимо контролировать учебный процесс, чтобы наша молодежь, студенты не подпадали под влияние радикальных, экстремистских идей", — заявил шейх.

Он признал наличие той проблемы, когда молодые люди, отучившись в исламских учебных заведениях за рубежом, возвращаются домой, в Россию, с идеями, противоречащими сложившимся традициям в их стране. "Открытие Болгарской исламской академии может остановить этот процесс – чтобы молодежь не уезжала за рубеж, а могла продолжать обучаться здесь, в родных стенах", — считает профессор Амманского университета.

Говоря о том, что толкает молодежь на участие в радикальных, террористических организациях, Абдурраззак Ассаиди отметил, что "главная причина, конечно же, – это религиозная необразованность". "Из-за того, что они не имеют религиозного образования, все, что они услышат, они принимают на веру", — сказал он.

Академия в Болгаре призвана стать духовно-просветительским, образовательным центром для всех мусульман России. Еще одна цель создания — восполнение нехватки кадров в муфтиятах, сейчас многие российские имамы обучаются за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока. Вуз создается при совместном участии крупнейших духовных управлений мусульман страны.

Базовыми элементами комплекса должны стать Булгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. К преподаванию в академии планируется привлечь ведущих мировых ученых, богословов.

Идею создания высшего духовного образовательного учреждения поддержал президент РФ. Церемония закладки первого камня академии прошла 21 мая прошлого года при участии руководства Татарстана, Федерального агентства по делам национальностей, представителей традиционных религий России.