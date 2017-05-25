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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Шейх Ассаиди: мусульманское образование в России быстро развивается

00:2525.05.2017
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© Фото : Татьяна ЛомовскаяТоржества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник Изге Болгар җыеныТоржества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник Изге Болгар җыены
© Фото : Татьяна Ломовская

БОЛГАР (Татарстан), 25 мая – РИА Новости. Открытие Болгарской исламской академии свидетельствует о большом потенциале мусульманского образования в России, развитие которого быстро идет вперед, заявил РИА Новости профессор Амманского международного университета исламских наук (Иордания), потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурраззак Ассаиди.

Ассаиди принял участие в торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, которые прошли в древнем городе Болгар. В частности, в рамках праздничных мероприятий 20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин и другие мусульманские духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии.

"Уровень исламского образования в России, на самом деле, очень хороший. Я увидел, что во многих российских городах открыты исламские университеты – это явно указывает на то, что мусульмане в стране имеют и пользуются полными религиозными свободами. И я вижу, что каждый день в России исламское образование идет вперед, развивается, явным доказательством чего служит и открытие Болгарской исламской академии", — поделился своими впечатлениями шейх Абдурраззак Ассаиди.

Собеседник агентства отметил, что "ученые-богословы из мусульман-татар в России всегда были на очень высоком уровне", однако, добавил он, "конечно, есть и проблемы". Так, по его мнению, "образовательные центры мусульман в России нуждаются в более профессиональных педагогах". 

"Требуется заинтересовывать молодых людей, которые заканчивают эти религиозные заведения, чтобы после учебы они могли найти себе место работы. Необходимо контролировать учебный процесс, чтобы наша молодежь, студенты не подпадали под влияние радикальных, экстремистских идей", — заявил шейх.

Он признал наличие той проблемы, когда молодые люди, отучившись в исламских учебных заведениях за рубежом, возвращаются домой, в Россию, с идеями, противоречащими сложившимся традициям в их стране. "Открытие Болгарской исламской академии может остановить этот процесс – чтобы молодежь не уезжала за рубеж, а могла продолжать обучаться здесь, в родных стенах", — считает профессор Амманского университета. 

Глава ЦДУМ муфтий Таглат Таджуддин
© Фото : фото предоставлено ЦДУМ
Муфтий РФ: зарубежных богословов будут испытывать в Болгарской академии

Говоря о том, что толкает молодежь на участие в радикальных, террористических организациях, Абдурраззак Ассаиди отметил, что "главная причина, конечно же, – это религиозная необразованность". "Из-за того, что они не имеют религиозного образования, все, что они услышат, они принимают на веру", — сказал он.

Академия в Болгаре призвана стать духовно-просветительским, образовательным центром для всех мусульман России. Еще одна цель создания — восполнение нехватки кадров в муфтиятах, сейчас многие российские имамы обучаются за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока. Вуз создается при совместном участии крупнейших духовных управлений мусульман страны.

Базовыми элементами комплекса должны стать Булгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. К преподаванию в академии планируется привлечь ведущих мировых ученых, богословов.

Идею создания высшего духовного образовательного учреждения поддержал президент РФ. Церемония закладки первого камня академии прошла 21 мая прошлого года при участии руководства Татарстана, Федерального агентства по делам национальностей, представителей традиционных религий России. 

Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация строительства Болгарской исламской академии.Презентация строительства Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация строительства Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВыступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.Выступления духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Выступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииМемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.Мемориальный памятный знак, посвященный первым проповедникам ислама на булгарской земле
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Мемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация Болгарской исламской академии, концертная часть.Выступление коллективов на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация Болгарской исламской академии, концертная часть.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииУчастники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.Участники праздника Изге Болгар җыены в Болгаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Участники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие совершают молитву.Верующие совершают молитву
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие совершают молитву.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие собираются у Малого минарета.Верующие собираются у Малого минарета
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие собираются у Малого минарета.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииНамаз покаяния.Намаз покаяния
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Намаз покаяния.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПаломники сидят около Малого минарета во время молитвы.Паломники около Малого минарета во время молитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Паломники сидят около Малого минарета во время молитвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБелая мечеть.Белая мечеть
© Фото : Татьяна Ломовская
Белая мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяШествие на намаз.Шествие на намаз
© Фото : Татьяна Ломовская
Шествие на намаз.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяПамятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.Памятник Принятие ислама
© Фото : Татьяна Ломовская
Памятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБольшой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.Городище Булгар, Большой минарет
© Фото : Татьяна Ломовская
Большой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяВерующие идут к городищу Булгар.Верующие идут к городищу Булгар
© Фото : Татьяна Ломовская
Верующие идут к городищу Булгар.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
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Религия и мировоззрение
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