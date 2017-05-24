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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий РФ: зарубежных богословов будут испытывать в Болгарской академии

17:4824.05.2017
(обновлено: 17:52 24.05.2017)
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© Фото : фото предоставлено ЦДУМГлава ЦДУМ муфтий Таглат ТаджуддинГлава ЦДУМ муфтий Таглат Таджуддин
© Фото : фото предоставлено ЦДУМ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Зарубежные исламские богословы перед получением приглашения преподавать в исламскую академию в Болгаре (Татарстан) будут испытываться там на приверженность традиционному исламу, сообщил в интервью РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Академия в Болгаре призвана стать духовно-просветительским, образовательным центром для всех мусульман России. Еще одна цель создания — восполнение нехватки кадров в муфтиятах, сейчас многие российские имамы обучаются за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока. Вуз создается при совместном участии крупнейших духовных управлений мусульман страны.

"Может быть, мы еще введем так называемый вахтовый метод: чтобы приглашать зарубежных специалистов на полтора-два месяца – и посмотреть, придерживается ли он традиционного ислама или нет. У него должно быть не только знание арабского языка, но и идеология, соответствующая традиционному исламу", — сказал Таджуддин.

Болгарская исламская академия откроется осенью этого года и, как ожидается, наберет вначале 25-30 студентов — магистров и докторов. На первом этапе, по словам верховного муфтия, планируется, что в академии будет преподавать три-четыре богослова из-за рубежа. В их числе он назвал профессора Амманского международного университета исламских наук (Иордания) шейха Абдурраззака Ассаиди, который "уже испытанный человек: его во всем мире знают как последователя традиционного ислама". 

Президент РФ Владимир Путин и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. 21 марта 2017 г. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Таджуддин: мусульмане РФ помогут властям в развитии социального служения

По оценке Таджуддина, в настоящее время подготовка кадров мусульманского духовенства в России — "важнейший вопрос, даже важнее, чем строительство храмов и мечетей". Председатель ЦДУМ сообщил, что за последние 20 лет в стране было построено более 7 тысяч мечетей, при этом 65-70% отечественных имамов и муфтиев, посетовал он, "преклоннейшего возраста". "Вернутся в мир вечности – кем заменим?" — заметил верховный муфтий.

В то же время, продолжил собеседник агентства, есть "тысячи специалистов, которые подготовлены в зарубежных исламских центрах, оторваны от нашей жизни, и среди них немало тех, которые следуют радикальным течениям". "Мы их не можем допускать в наше духовное пространство", — сказал Таджуддин. 

© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииТоржества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"
БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Как отмечалось в указе, инициатива ЦДУМ России, Духовного управления мусульман РФ, Духовного управления мусульман Татарстана по созданию в Болгаре научно-образовательного и духовно-просветительского мусульманского центра "Болгарская исламская академия" поддержана в целях сохранения и развития традиционных духовных ценностей, укрепления межконфессионального и межнационального мира и согласия в Татарстане.

Болгарская исламская академия как высшее звено религиозного образования в стране призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Базовыми элементами комплекса должны стать Булгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. К преподаванию в академии планируется привлечь ведущих мировых ученых, богословов.

Идею создания высшего духовного образовательного учреждения поддержал президент РФ. Церемония закладки первого камня академии прошла 21 мая прошлого года при участии руководства Татарстана, Федерального агентства по делам национальностей, представителей традиционных религий России. 

В конце прошлой недели, 20 мая, президент РТ Рустам Минниханов, Талгат Таджуддин и другие духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии. Мероприятие, которое прошло в рамках торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар, посетили тысячи мусульман со всех концов страны. 

Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация строительства Болгарской исламской академии.Презентация строительства Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация строительства Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВыступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.Выступления духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Выступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииМемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.Мемориальный памятный знак, посвященный первым проповедникам ислама на булгарской земле
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Мемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация Болгарской исламской академии, концертная часть.Выступление коллективов на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация Болгарской исламской академии, концертная часть.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииУчастники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.Участники праздника Изге Болгар җыены в Болгаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Участники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие совершают молитву.Верующие совершают молитву
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие совершают молитву.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие собираются у Малого минарета.Верующие собираются у Малого минарета
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие собираются у Малого минарета.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииНамаз покаяния.Намаз покаяния
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Намаз покаяния.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПаломники сидят около Малого минарета во время молитвы.Паломники около Малого минарета во время молитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Паломники сидят около Малого минарета во время молитвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБелая мечеть.Белая мечеть
© Фото : Татьяна Ломовская
Белая мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяШествие на намаз.Шествие на намаз
© Фото : Татьяна Ломовская
Шествие на намаз.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяПамятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.Памятник Принятие ислама
© Фото : Татьяна Ломовская
Памятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБольшой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.Городище Булгар, Большой минарет
© Фото : Татьяна Ломовская
Большой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяВерующие идут к городищу Булгар.Верующие идут к городищу Булгар
© Фото : Татьяна Ломовская
Верующие идут к городищу Булгар.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
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Религия и мировоззрение
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