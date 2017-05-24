Муфтий РФ: зарубежных богословов будут испытывать в Болгарской академии

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Зарубежные исламские богословы перед получением приглашения преподавать в исламскую академию в Болгаре (Татарстан) будут испытываться там на приверженность традиционному исламу, сообщил в интервью РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Академия в Болгаре призвана стать духовно-просветительским, образовательным центром для всех мусульман России. Еще одна цель создания — восполнение нехватки кадров в муфтиятах, сейчас многие российские имамы обучаются за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока. Вуз создается при совместном участии крупнейших духовных управлений мусульман страны.

"Может быть, мы еще введем так называемый вахтовый метод: чтобы приглашать зарубежных специалистов на полтора-два месяца – и посмотреть, придерживается ли он традиционного ислама или нет. У него должно быть не только знание арабского языка, но и идеология, соответствующая традиционному исламу", — сказал Таджуддин.

Болгарская исламская академия откроется осенью этого года и, как ожидается, наберет вначале 25-30 студентов — магистров и докторов. На первом этапе, по словам верховного муфтия, планируется, что в академии будет преподавать три-четыре богослова из-за рубежа. В их числе он назвал профессора Амманского международного университета исламских наук (Иордания) шейха Абдурраззака Ассаиди, который "уже испытанный человек: его во всем мире знают как последователя традиционного ислама".

По оценке Таджуддина, в настоящее время подготовка кадров мусульманского духовенства в России — "важнейший вопрос, даже важнее, чем строительство храмов и мечетей". Председатель ЦДУМ сообщил, что за последние 20 лет в стране было построено более 7 тысяч мечетей, при этом 65-70% отечественных имамов и муфтиев, посетовал он, "преклоннейшего возраста". "Вернутся в мир вечности – кем заменим?" — заметил верховный муфтий.

В то же время, продолжил собеседник агентства, есть "тысячи специалистов, которые подготовлены в зарубежных исламских центрах, оторваны от нашей жизни, и среди них немало тех, которые следуют радикальным течениям". "Мы их не можем допускать в наше духовное пространство", — сказал Таджуддин.

© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены" © Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Как отмечалось в указе, инициатива ЦДУМ России, Духовного управления мусульман РФ, Духовного управления мусульман Татарстана по созданию в Болгаре научно-образовательного и духовно-просветительского мусульманского центра "Болгарская исламская академия" поддержана в целях сохранения и развития традиционных духовных ценностей, укрепления межконфессионального и межнационального мира и согласия в Татарстане.

Болгарская исламская академия как высшее звено религиозного образования в стране призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Базовыми элементами комплекса должны стать Булгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. К преподаванию в академии планируется привлечь ведущих мировых ученых, богословов.

Идею создания высшего духовного образовательного учреждения поддержал президент РФ. Церемония закладки первого камня академии прошла 21 мая прошлого года при участии руководства Татарстана, Федерального агентства по делам национальностей, представителей традиционных религий России.

В конце прошлой недели, 20 мая, президент РТ Рустам Минниханов, Талгат Таджуддин и другие духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии. Мероприятие, которое прошло в рамках торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар, посетили тысячи мусульман со всех концов страны.