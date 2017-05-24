Полиция Каира к Рамадану создаст специальные ремонтные бригады

КАИР, 24 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Дорожная полиция столицы Египта Каира формирует специальные бригады для оперативного ремонта "на месте" сломавшихся в дороге автомашин в дни приближающегося месяца мусульманского поста — Рамадана, пишет интернет-издание "Йоум7".

Рамадан в 2017 году предположительно начнется 27 мая. В дни поста наибольшая загруженность на дорогах наблюдается в часы перед заходом солнца, когда верующие спешат домой, чтобы успеть сесть за стол с семьей и разделить с близкими трапезу, на время прерывающую пост, — "ифтар". Сломавшиеся на дороге машины не только лишают их владельцев и пассажиров возможности поужинать, но также зачастую создают многокилометровые дорожные заторы.

"Будут сформированы четырнадцать бригад, в которые обязательно войдут как дорожные полицейские, которые смогут оформить ДТП или организовать объезд, так и механики, способные на месте оперативно устранить неисправность автомашины. Бригады будут укомплектованы всеми необходимыми инструментами и запчастями", — сообщает издание со ссылкой на источник в государственном управлении дорожной полиции Каира.

Кроме того, на постоянном дежурстве будут находиться несколько машин-эвакуаторов, чтобы вывезти с трассы сломавшиеся автомашины и предотвратить образование дорожных "пробок".

Начало месяца поста Рамадан обычно определяется наблюдением в небе молодого полумесяца — тонкого лунного "серпа". Обсерватории и религиозные управления арабских и мусульманских стран делают специальное объявление об окончании предшествующего Рамадану лунного месяца Шаабан и начале поста с восходом солнца. В этом году следить за появлением новой луны будут в пятницу 26 мая и, если ее увидят, 27 мая станет первым днем поста.

Рамадан — одновременно сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу, но и пить, а также курить и предаваться любым развлечениям.

Лучшие занятия для постящихся в этот период — молитвы и благотворительность. Власти исламских стран на этот месяц, как правило, сокращают рабочий день, чтобы предоставить служащим и рабочим возможность больше отдыхать.

И действительно, активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.